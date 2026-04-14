הרב פנחס ראובן, יו"ר ארגון "מלכות דוד" ואחת הדמויות הפעילות והמוכרות בקרב הציבור שומר המצוות בישראל, נפטר הבוקר בבית החולים שיבא בתל השומר לאחר הידרדרות במצבו בשבועות האחרונים. בן 66 היה בפטירתו.

מסע הלוויה החל בבית המדרש "חזון יוסף" בבני ברק ועתיד להסתיים בהר המנוחות בירושלים, שם ייטמן. בני משפחה, תלמידים ומכרים מלווים אותו בדרכו האחרונה.

הרב ראובן החל את דרכו בענף הדפוס, ובצעירותו פעל להוזלת מחירי ספרי קודש שהיו עד אז יקרים ולא נגישים לציבור הרחב. מתוך חזון זה ייסד את ארגון "מלכות דוד", שהפיץ ספרים וספרי תהילים ברחבי הארץ והפעיל חנות מוכרת ברחוב השומר בבני ברק.

בנוסף, היה ממקימי ארגון "הידברות" ונמנה עם עמודי התווך שלו בראשית דרכו. הוא עמד מאחורי עצרות גדולות בעשרת ימי תשובה, כינוסים שנערכו במשך שנים רבות ב"יד אליהו" בתל אביב, וכן כנסי נשים ועצרות של תנועת ש"ס ברחבי הארץ.

יו"ר ש"ס אריה דרעי ספד לו, "קיבלתי בכאב גדול את הבשורה המרה על הסתלקותו של מזכה הרבים הרב פנחס ראובן זצ"ל - איש עשייה אדירה, שפעל בכל כוחו לחיזוק עם ישראל ועמד מאחורי עצרות התשובה והכינוסים ההמוניים, והשפעתו ניכרה באלפי יהודים שהתקרבו לאביהם שבשמים".

עוד אמר דרעי, "הרב ראובן זצ"ל היה מקורב ומוערך על ידי מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, זכה להיות ממקימי עולם התשובה בדורנו, ופעל במסירות אין קץ להפצת ספרי קודש וחיזוק האמונה בישראל. זכיתי להכיר את פועלו לאורך שנים רבות. לכתו היא אבדה גדולה לעולם התורה והתשובה. בשמי ובשם תנועת ש"ס כולה, אני שולח תנחומים למשפחה. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".