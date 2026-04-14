לראשונה זה יותר מ-40 שנה נפגשו הערב (שלישי) נציגים מישראל ומלבנון למשא ומתן מדיני במטרה להגיע להסכם שלום.

המפגש מתקיים במשרד החוץ האמריקני בוושינגטון, כאשר בישראל הבהירו עוד לפני תחילתו כי לא תהיה לשיחות השפעה על הלחימה בלבנון.

במקביל לפתיחת השיחות, הודיע צה"ל על היערכות לירי מוגבר מצד חיזבאללה. עם תחילתן נשמעו אזעקות בלתי פוסקות בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל, לאחר פגיעת כטב"ם בצומת הכניסה לנהריה.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר לפני תחילת השיחות, "זו הזדמנות היסטורית בין ישראל ללבנון. אנחנו מבינים שאנחנו מתמודדים עם שנים של יחסים עכורים בין שתי המדינות, אבל ננסה להביא לסוף שנות ההשפעה של חיזבאללה במזרח התיכון לאחר עשורים רבים. השיחות היום הן תחילתו של תהליך ארוך".

הוא הוסיף "העם הלבנוני הוא קורבן של התוקפנות של איראן וזה צריך להסתיים. התקווה שלנו, ואני יודע שזה יהיה תהליך, כל המורכבויות של העניין לא יפתרו בשעות הקרובות - אבל צריך לנוע במסגרת מאוד חיובית וקבועה".

רוביו הוסיף כי מדובר בתהליך ממושך, "זה ייקח זמן, אבל אנו מאמינים שזה יצליח. זה מפגש היסטורי שאנו מקווים לבנות עליו, ומקווים שנגדיר מסגרת לשלום קבוע ובר קיימא".

מהצד הישראלי משתתף שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, ומהצד הלבנוני שגרירת לבנון בארה"ב נאדה חמאדה מועווד. מהצד האמריקני משתתפים שגריר ארה"ב בלבנון מישל עיסא ומייק נידהאם ממשרד החוץ האמריקני.