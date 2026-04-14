המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (שלישי) כתב אישום נגד שוטר, בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש ושיבוש מהלכי משפט.

לפי כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בירושלים על ידי עורכת הדין לידור מלקו, ב-28 בדצמבר 2024, במהלך סיור שגרתי בירושלים, הצטרף צוות שוטרי יס"מ ובהם הנאשם למרדף של לוחמי מג"ב אחר שני נערים שנכנסו לאוטובוס בתחנה המרכזית בעיר.

נהגת האוטובוס פתחה את הדלתות לשוטרים וללוחמים שעצרו את הנערים והורידו אותם מהאוטובוס. הנאשם הורה לנהגת לכבות את המנוע ולהעביר לידיו את המפתחות - אך היא סירבה.

בתגובה, לפי כתב האישום, התנפל הנאשם על הנהגת והוציא אותה בכוח מהאוטובוס, כשהוא מושך אותה במעילה ובכיסוי ראשה. הנאשם הטיח אותה ארצה והכה אותה באגרופו בפלג גופה העליון, ולאחר מכן עזב את המקום כשהיא שרועה על הקרקע.

הנאשם ערך דוח פעולה שבו נמנע מלציין את השתלשלות האירועים. כתוצאה מהאירוע נגרמו למתלוננת חבלות בגופה.

לפי כתב האישום, תקף הנאשם את המתלוננת וגרם לה חבלה של ממש, וכן פעל בכוונה לשבש הליך שיפוטי באמצעות העלמת פרטים מהותיים מדוח הפעולה.

ממשטרת ישראל נמסר: לאחר שנקבל את כתב האישום ואת חומרי החקירה, נבחן עניינו של השוטר במישור המנהלי, כמקובל.