הרב שלמה שפיגל, ראש חבורה בישיבת מיר, שלח מכתב מצמרר לתלמידיו לאחר שביום שישי האחרון טבעו שני בניו, אברהם ישעיהו ויששכר דב, בחוף צאנז שבנתניה.

אחד מהם חולץ ופונה לבית החולים לניאדו הסמוך והשני טרם אותר.

"ביום שישי האחרון בשעות הבוקר, בשעות שלפני המבול שנחת עלי, ישבתי ושיננתי את פרשת השבוע. כשעברתי על הפסוק 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'', נזכרתי שהעולם אומר ששבוע זה מסוגל לאסונות, וברוך השם שהשבוע עבר בלי כלום. אבל שכחתי שהשבוע עוד לא נגמר - וזה קרה דווקא אצלי", פתח הרב את מכתבו שהובא באתר רדיו 'קול חי'.

הרב כתב: "סומנתי בהשגחה פרטית על ידי הבורא. היינו באופוריה של 'הפסקת אש עם איראן', אבל האש האוכלת את נדב ואביהוא לא פסקה, היא עשתה שלום עם מי הים ויחדיו הטביעו את בני התורה".

הוא הוסיף: "האש שהכי אוכלת בימי ספירת העומר היא אש 'בין אדם לחבירו'. אנחנו מתאבלים בימים אלו על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, וכנראה העונשים הכבדים בימים אלו מקורם בחטאי הבין אדם לחבירו".

הרב ביקש מתלמידיו מחילה: "אני מבקש מחילה גמורה מכל אחד מבני החבורה, בעבר ובהווה, אברכים ובחורים כאחד. בין אם פגעתי במישרין או בעקיפין, אני או אחד מבני משפחתי. אנא, בעינים נפחות מדמעות אני מבקש מכל אחד להגיד בפה מלא 'אני מוחל לשלמה בן חיה טובה ושושנה בת מאטיל ובני משפחתם'".

הוא ביקש מהתלמידים לקבל על עצמם קבלות טובות: "למעונינים לעזור, אנא קבלו על עצמכם בימים אלו לשים לב במשנה זהירות לא לפגוע אחד בחבירו, לעצור דקה לפני 'העקיצה' ולנצור את הלשון. בזכות האיפוק הקשה נזכה עוד נשימה בריאה לישכר דב ולאברהם ישעיהו".