לקראת יום הזיכרון השלישי מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', מדינת ישראל ניצבת מול מציאות מטלטלת. מעל 900 שמות חללים נוספו ללוח הזיכרון הלאומי מאז אותה שבת שמחת תורה, וכמעט כל אחד מכיר בן משפחה, חבר, מכר או שכן שנפל בקרב.

בתוך מעטפת השכול והכאב צמח מיזם "למלא את החלל" - יוזמה שמבקשת לא רק לזכור את הנופלים, אלא להמשיך את מורשתם ודרכם באמצעות מעשים טובים בתוך החברה הישראלית, שיגבירו את האחדות בעם.

המיזם, שהוקם על ידי עו"ד יצחק מירון וקרן אביה, מבקש להציע הנצחה מסוג אחר. לא מדובר באנדרטה דוממת או בספר זיכרון המונח על המדף, אלא ב"הנצחה חיה ופועמת". הרעיון העומד בבסיסו פשוט ועמוק כאחד: כל אדם יכול להיכנס לאתר המיזם, לבחור דף של גיבור או גיבורה שנפלו במלחמה, ולקחת על עצמו מעשה טוב לעילוי נשמתם.

מיזם 'למלא את החלל' לוקח את המושג 'עילוי נשמה' ומנגיש אותו לכל חלקי העם. "הגיבורים שלנו לא מסרו את נפשם רק על רגבי האדמה, אלא על הערכים שהופכים אותנו לעם אחד," אומרים במיזם. "כשאדם בוחר להקדיש מעשה חסד לזכר חייל, הוא מוודא שהאור של אותו חייל ממשיך להאיר כאן ועכשיו".

האפשרויות באתר רבות ומגוונות, מתוך הבנה שכל מעשה חסד, קטן כגדול, בונה את הקומה הרוחנית של האומה. יש הבוחרים במעשים קהילתיים כמו התנדבות במד"א או נתינת צדקה, ויש הבוחרים במעשים יומיומיים בתוך הבית פנימה: הקפדה על כבוד בן הזוג, עזרה במטלות הבית בשמחה או שיחת טלפון שבועית לסבא ולסבתא לפני שבת. אפילו מעשים פשוטים כמו הכרת תודה לשומר בבניין או נתינת טרמפ, מקבלים משמעות קדושה כשהם מוקדשים לזכר הנופלים.

אחד הרגעים המרגשים ביותר במיזם קורה מאחורי הקלעים: ברגע שבו אדם נרשם ומקבל על עצמו מעשה טוב, משפחתו של הגיבור שנפל מקבלת הודעה מיידית. עבור המשפחות השכולות המידע הזה הוא מים חיים על נפש עייפה. הידיעה שמישהו, לפעמים אדם זר לחלוטין, בחר להוסיף טוב בעולם בזכות הבן או הבת שלהם, מחייה אותן ונותנת להן כוח להמשיך.

לקראת יום הזיכרון, כשהלבבות פתוחים והצורך באחדות ובאהבת חינם זועק מכל פינה, הקריאה להצטרף למיזם מקבלת משנה תוקף. זוהי הדרך שלנו להוכיח שהאובדן הפרטי והלאומי אינו נשאר רק בגדר כאב, אלא הופך לחוסן לאומי. במעשה קטן של חסד, אנו זוכים להיות שותפים בניצחון הרוח של עם ישראל, ולהפוך את הזיכרון לכוח מניע של בנייה וערבות הדדית.

הצטרפו גם אתם: היכנסו לאתר 'למלא את החלל', בחרו גיבור, והוסיפו טוב לזכרו