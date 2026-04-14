הרמטכ"ל, אייל זמיר, וחברי פורום המטה הכללי קיימו היום (שלישי) יום עיון מיוחד לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. האירוע עמד בסימן המעבר מעם רדוף וחסר ישע לאומה ריבונית הנלחמת על קיומה בשבע זירות במקביל, וכלל מפגש מרגש עם שורדת השואה בלה חיים, שסיפורה האישי שזור בטרגדיות ובגבורה של מדינת ישראל.

בלה, שנולדה בפולין ושרדה את השואה בבריחה לרוסיה, היא סבתו של יותם חיים ז"ל, שנחטף בשבעה באוקטובר ונהרג בשוגג על ידי כוח צה"ל ברצועת עזה.

בצעד יוצא דופן, הפגיש הרמטכ"ל את בלה עם מפקד סנטקום (פיקוד המרכז של צבא ארה"ב), אדמירל בראד קופר, ויחד שמעו השניים את עדותה. "הסיפור שלך הוא התגלמות הסיפור הישראלי", אמר זמיר לבלה, "לאישה שמרגע לידתה הייתה נרדפת, שהקימה משפחה לתפארת ואיבדה את נכדה, ולמרות הכל נותרה זקופה ומעוררת השראה - אני מבקש להצדיע".

בנאומו לפורום המטכ"ל, התייחס הרמטכ"ל למציאות הביטחונית המשתנה ולמבצע "שאגת הארי" שהשמיד לאחרונה את תוכנית הגרעין האיראנית. "בשבועות האחרונים הבהרנו לאויבינו, הקרובים והרחוקים, כי מדינת ישראל תדע לפעול בנחישות ובעוצמה אל מול כל איום על קיומה", הצהיר זמיר. הוא הוסיף כי "לא ניתן עוד לאף אויב לקרוא קריאת מוות לישראל. זהו הבית שאליו חלמו לשוב שורדי השואה; בית שנבנה מתוך האפר ומתוך הבטחה עמוקה שלא להיות עוד חסרי מגן".

הרמטכ"ל סיכם את יום העיון בהדגשת השליחות המוטלת על הפיקוד העליון של צה"ל בביצור ביטחון המדינה. לדבריו, המלחמה הנוכחית היא "מלחמת קיום על הבית הפרטי והלאומי", וכי צה"ל ימשיך לפעול מתוך אמונה בצדקת הדרך כדי להיות ראוי לחלומם של הדורות הקודמים.