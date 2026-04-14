סולטאן עומאן, היית’ם בן טארק, שוחח היום (שלישי) עם אמיר קטאר, השייח’ תמים בן חמד, ודן עימו בהשלכות הביטחוניות והכלכליות של המלחמה שמנהלות ארה"ב וישראל נגד איראן.

על פי דיווח באמצעי התקשורת הערביים, שני הצדדים הדגישו את חשיבות הגברת הפעילות הדיפלומטית כדי להגן על התעבורה הימית, ואת חשיבות סיום הסכסוך בדרכים דיפלומטיות, בהסתמך על עקרונות החוק הבינלאומי, כדי להבטיח את הביטחון והיציבות באזור ובעולם.

בתוך כך, דובר משרד החוץ של קטאר, ד"ר מאג’ד אל-אנסארי, הכחיש את הדיווחים שלפיהם התקיימו מגעים בין קטאר לאיראן כדי להביא להפסקת ההתקפות האיראניות לעבר יעדים בשטח איראן בתמורה להעברת כספים מדוחה לטהראן.

אל-אנסארי ציין כי כבר מתחילת המלחמה קטאר הדגישה את הצורך למצוא פתרון קבוע לסכסוך, וכי הפסקת אש אין משמעותה הפסקת המלחמה.

עוד אמר דובר משרד החוץ הקטארי כי אין צורך כעת במתווכים חדשים בין ארה"ב לאיראן, וכי קטאר תומכת בתיווך שמנהלת פקיסטן בין שתי המדינות.

קטאר פועלת לגבש עמדה מאוחדת של מדינות המפרץ בנוגע לסכסוך, כדי להביא לפתרון קבוע לאזור מעבר לסיום המלחמה.