בושה: מחוקק פולני הציג בפרלמנט בוורשה את דגל ישראל ועליו ציור של צלב קרס. קונרד ברקוביץ, חבר מפלגת הימין הקיצוני "הקונפדרציה", החליט להציג את דגל ישראל ועליו צלב קרס דווקא ביום השואה, בשעה ש"מצעד החיים" מתקיים באושוויץ.

לדברי ברקוביץ, ההשוואה המזעזעת באה בעקבות השימוש שעושה ישראל, לדבריו, בפצצות זרחן נגד אוכלוסייה אזרחית בלבנון.

"יהודים משתמשים בפצצת הזרחן האסורה, אשר סופגת חמצן מהאוויר וגורמת לילדים למות בחנק. העשן מפצצת הזרחן הזו נכנס לריאות ושורף אותן מבפנים. עשרות אלפי נשים וילדים נחנקים ונשרפים מבפנים בו זמנית. אבל אם ילד כלשהו בר מזל ולא נחנק, זרחן לבן נדבק ללחי, לידיים, ושורף דרך הרקמה עד לעצם. אי אפשר לכבות אותו, אז הלחי נחתכת והיד נקטעת", אמר ברקוביץ.

לאחר מכן הוא השווה את ישראל לרייך השלישי, ושלף את דגל ישראל ועליו ציור של צלב קרס. "ישראל היא הרייך השלישי החדש, והדגל שלה צריך להיראות בדיוק כך", אמר ברקוביץ. הוא גם האשים את ישראל בביצוע "רצח עם" נגד הפלסטינים. חברי מפלגת "הקונפדרציה" נחשבים למחזיקי דעות אנטישמיות, ומסיתים נגד ישראל בכלי התקשורת בפולין.