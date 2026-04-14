תיעוד: צה"ל תקף מפקדות מהן שוגרו רקטות לקריית שמונה צילום: דובר צה"ל

צה"ל השלים אמש גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה בכפר עדשית שבדרום לבנון.

התקיפה יצאה לפועל לאחר שבמערכת הביטחון זיהו בתקופה האחרונה פעילות מבצעית מוגברת של הארגון בכפר, שהפך לאחד ממוקדי הירי המרכזיים לעבר שטח ישראל במהלך מבצע "שאגת הארי".

מנתוני צה"ל עולה כי מאז תחילת המבצע, שיגר חיזבאללה כ-130 רקטות מתוך שטח הכפר עדשית. הירי כוון הן לעבר כוחות צה"ל המתמרנים בדרום לבנון והן לעבר יישובי הצפון, בדגש על העיר קריית שמונה.

במהלך גל התקיפות הושמדו תשתיות טרור רבות, בהן מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומפקדות ששימשו את חיזבאללה לניהול הלחימה.

בצה"ל מציינים כי בתקיפות חוסלו מספר מחבלים שהיו מעורבים בקידום מתווי טרור נגד ישראל. בדובר צה"ל הדגישו פעם נוספת כי "ארגון הטרור חיזבאללה מתבסס במרחבים אזרחיים וממקם באופן שיטתי תשתיות בכפרים תוך סיכון תושבי לבנון".