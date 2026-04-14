ממשלת ספרד אישרה תוכנית להעניק מעמד חוקי ל-500,000 מהגרים בלתי חוקיים, המכונים "חסרי מסמכים".

ראש הממשלה פדרו סנשז הגדיר את ההחלטה כפעולה של צדק והכרחית עבור ספרד, שכן היא מבטאת הכרה במציאות שבה המהגרים מהווים חלק בלתי נפרד מהחיים במדינה.

מפלגת העם (PP), מפלגת האופוזיציה השמרנית, מתנגדת לצעד זה, וטוענת כי הוא מתגמל מהגרים בלתי חוקיים ועשוי לעודד רבים אחרים להגיע באופן בלתי חוקי למדינה.

על פי התוכנית החדשה, המהגרים הבלתי חוקיים יקבלו אשרת שהייה לשנה הניתנת לחידוש, והם יוכלו להשתלב בשוק העבודה. כדי להיות זכאים, הם יצטרכו להוכיח שהם שוהים בספרד לפחות חמישה חודשים ואין להם רישום פלילי.

סנשז הסביר את ההיגיון מאחורי ההחלטה בכך שהמהגרים נחוצים כדי לקיים את הכלכלה ואת שירותי הציבור במדינה עם אוכלוסייה מזדקנת, והוסיף כי הם יוכלו לסייע לבנות את ספרד על בסיס של גיוון תרבותי עשיר.

על פי מכון המחקר Funcas, בספרד כ-840,000 מהגרים בלתי חוקיים, וכחצי מיליון מהם עשויים להיות זכאים להיכלל בתוכנית.

הרוב המכריע של המהגרים הבלתי חוקיים הם לטינו-אמריקאים (בעיקר מקולומביה, הונדורס, פרו וונצואלה), ושיעור המוסלמים בקרבם מוערך בכ-15 עד 20 אחוזים לכל היותר.

האוכלוסייה המוסלמית בספרד כולה מוערכת בכ-2.3-2.5 מיליון (כ-4.5-5% מהאוכלוסייה הכוללת של ספרד).