צפו בתיעוד: מחבלי חיזבאללה נכנעים ללוחמי הצנחנים

לוחמי סיירת גבעתי ניהלו אתמול (שני) קרב מטווח קצר מול חוליית מחבלי חיזבאללה ובהם מחבל מיחידת 'כוח רדואן' בבינת ג'בייל. הכוח חתר למגע ופתח באש מדויקת לעבר המחבלים.

בסיום הקרב, שלושה מחבלים השליכו את נשקם ונכנעו ללוחמים. לאחר מכן, הועברו המחבלים להמשך חקירה ביחידה 504.

מפקד פיקוד צפון: מתקיפים בכל הכוח

היום קיים מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, הערכת מצב במרחב בינת ג'בייל, והכריז על הגברת ההתקפה הישירה על העיירה, הנחשבת לאחד מסמליו המובהקים של ארגון חיזבאללה.

במהלך הסיור, בו השתתפו גם מפקד אוגדה 98, תת-אלוף גיא לוי, ומפקד חטיבת הצנחנים, אלוף-משנה ר', עמד האלוף על התקדמות הכוחות בשטח. "ביממות האחרונות השלמנו את כיתור המרחב ופתחנו בהתקפה על בינת ג'בייל", ציין אלוף מילוא. "מדובר במהלך מבצעי משמעותי במערכה".

לדברי מפקד הפיקוד, במקביל להתקפה הממוקדת על העיירה, פועלים כוחות צה"ל בכל רצועת האבטחה במטרה לאתר ולהשמיד תשתיות טרור, מחסני אמל"ח ותוואים תת-קרקעיים של האויב. "נמשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים ולהבטחת ביטחונם של תושבי הצפון", סיכם.