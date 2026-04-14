בדרך לחידוש הלחימה? ארגון הטררו הרצחני חמאס אינו מוכן להתפרק מנשקו, ומציב תנאים לישראל.

בכיר פלסטיני המעורה בפרטי המשא ומתן ליישום הסכם הפסקת האש בעזה, התראיין לרשת BBCוטען כי חמאס אינו מוכן להניח את נשקו "עד שישראל תמלא במלואם את כל תנאי השלב הראשון בהסכם, ותפסיק את ההפרות מצידה".

הוא גם האשים את ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל "מועצת השלום" שהקים הנשיא טראמפ, בהטיה פרו-ישראלית. בחודש שעבר פירט מלדנוב את תוכנית פירוק הנשק מחמאס כחלק מהשלב השני ביישום ההסכם להפסקת הלחימה בעזה.

"חמאס הודיע למתווכים האזוריים כי לא ייכנס לשיחות על השלב השני עד שישראל תיישם במלואם את תנאי השלב הראשון. אנו ממתינים שמלדנוב יספק לוח זמנים ברור לישראל למילוי החובות הנותרות של השלב ראשון, יחד עם ערבויות להפסקת ההפרות הישראליות, לפני תחילת כל דיון בשלב שני", אמר הגורם הפלסטיני לרשת BBC.

הוא הוסיף עוד כי "הפלגים הפלסטיניים רואים את נושא פירוק מנשק כקשור לפתרון מקיף המבטיח את זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית, ולא להסדרים חלקיים. מלדנוב סבור שישראל לא צפויה לקבל את הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית". בישראל הודיעו כי לא יתקדמו לשלב השני של ההסכם, כל עוד חמאס לא יתפרק מנשקו.