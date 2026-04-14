ישראל חוזרת לשא-נור שבצפון השומרון. פגשנו את המשפחות שמיישבות מחדש את הישוב שנעקר וחוזר לפרוח, משפחות שרואות גאולה ותיקון לאומי של העוול שנעשה במקום לפני עשרים שנה.

שירה שגב, תושבת הישוב, מספרת על התחושות: "זה מרגש ברמות. האמנו שזה יקרה אבל לא האמנו שזה יקרה כל כך מהר. כמי שכנערה הייתה בגירוש וחוזרת עם משפחה וילדים לגור פה. לדרוך כאן ולנסוע שוב בכבישים זו זכות גדולה".

"עלינו בי"א ניסן, כמה ימים לפני ליל הסדר", משחזר יאיר קורמן, מתושבי הישוב. "נכנסנו לבתים, התארגנו תוך כדי ההתארגנות שלפני ליל הסדר. הגענו לליל הסדר מוכנים, ישבנו כבני חורין בארצנו הקדושה".

התנאים הפיזיים עדיין לא בשמיים, אבל זה לא נשמע כמשהו שמפריע למתיישבים החדשים-ישנים. "קיבלנו קראוון של 24 מטר. אנחנו ישנים כרגע על מזרונים, אבל כולם ביחד. כל הילדים פה ביחד וזה כיף, זה עוצמתי וזה עוקף את כל הקשיים ואת כל המכשולים", אומרת שגב המציינת גם את עצם השיבה לישוב, והפעם ללא קשר למאבק כלשהו, אלא כחלק מדרך המלך, "ילדים חוזרים לצחוק, להשתולל וללכת ברחובות, זו גאולה".

עדי גלברד, גם היא מתושבי הישוב המתחדש מוסיפה: "יש אתגרים אבל כשאתה רואה שהרוח מאוד גדולה האתגרים מתגמדים. ההתחלות תמיד קשות, אבל יש פה משהו מאוד טבעי. הילדים פה שמחים ומאושרים, יש כאן משהו בסיסי, מיוחד ועם עוצמות".

"את תחושת העוול של הגירוש הרגישו מאוד בצפון השומרון. הרגשנו שיש כאן עוול מאוד גדול כלפי חבל הארץ הזה", מספרת גלברד על התחושה שקוננה במתיישבים שנעקרו לאורך השנים שחלפו. "החיבור הזה התבקש".

יעל אריאל מציגה כמה רגבי אדמה שאביה לקח משא נור בימי העקירה כאשר שב לאסוף ציוד שנותר מאחור. הוא לקח אז את רגבי האדמה והבטיח שבבוא היום, כאשר ישובו לשא נור, תשוב גם האדמה למקומה. כעת בכוונתה לצרף את הרגבים לאדמת העץ בו תשתול עץ סמוך לביתה המתחדש.

"זו התחלה של תיקון", אומר עדיאל גלברד. "אין ספק שהצעד הראשון יביא לצעד השני ובעוד כמה צעדים נחזור גם לגוש קטיף ולישובים נוספים שנעקרו בצפון השומרון. זו התחלה של תיקון". "למדינת ישראל יש את הזכות לתקן את העוול הגדול שהיא עצמה עשתה כשהרסה", אומרת רעייתו, עדי, ומציינת כנקודת מפתח משמעותית את העברת חוק ביטול ההתנתקות בהצבעה במליאת הכנסת. "זו תחושה אחרת כשאנחנו מגיעים מכוחה של המדינה".

במבט קדימה לעוד עשור, אומרת שירה שגב: "שא-נור מתפתחת, יש כאן עוד ילדים, הכבישים יהיו פתוחים לכל הכיוונים". יאיר קורמן מוסיף וצופה שני נתיבים שנמתחים מעפולה ועד באר שבע כאשר שא נור הוא ישוב גדול ומשמעותי על אם הדרך. "הווייז יכוון את עם ישראל לכאן".

עדיאל גלברד מספר על תכנית ראשונית לישוב של מאה ושלושים משפחות, אך הוא משוכנע שבקרוב יגדל המספר הזה באופן משמעותי. קורמן מרחיב ומדבר על עשרות ישובים שעוד יקומו בצפון השומרון.

התושבים החדשים והחדשים-ישנים מספרים על ההתרגשות באירועי חול המועד פסח, כאשר לישוב המתחדש הגיעו המוני בית ישראל מכל הארץ לחזק את התושבים ולחוש שותפים לתפנית המתחוללת בצפון השומרון. "הייתה אווירה של חלוציות, אווירה מאוד מיוחדת", מספר חנן אריאל המזמין את עם ישראל להגיע, לבקר ולחזק בכל דרך את הישוב. "בואו לראות גאולה בעיניים", חותמת רננה קורמן.

