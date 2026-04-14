יומיים אחרי שמשחק כדורגל במסגרת ליגת העל נערך באצטדיון טדי שבבירה בנוכחות קהל אוהדים רב, כאשר למעלה מ-24,000 אוהדים הגיעו למשחק הדרבי הירושלמי, הערב (שלישי) הותירו בפיקוד העורף את ההנחיות החדשות על כנן וטרפו את הקלפים כולם.

מחר (רביעי) יעלו לשחק מכבי תל אביב ומכבי חיפה את משחק חצי גמר גביע המדינה בכדורגל השני, כאשר המנצחת במשחק תפגוש את מוליכת טבלת ליגת העל בכדורגל הפועל באר שבע במשחק הגמר על התואר השני בחשיבותו בכדורגל הישראלי.

בתחילה אמורות היו השתיים לקיים את משחק חצי הגמר השני באצטדיון טדי במהלך חודש מרץ, אך שתי הקבוצות המרוחקות מהבירה הסכימו לקיים הגרלה על קיום המשחק באחד מהאצטדיונים שלהן. בהגרלה נקבע כי המשחק יתקיים באצטדיון סמי עופר שבחיפה, אך לא התקיים במועדו המקורי עקב מבצע "שאגת הארי" והמלחמה עם איראן.

השבוע, לאור המגבלות המחמירות שהנחה פיקוד העורף בחיפה, ולאחר שבמשחק הדרבי הירושלמי ניתן היה להכניס קהל אוהדים רב, הוחלט להעתיק את המשחק לאצטדיון טדי שבבירה ובכך לאפשר לקהל אוהדים רב להגיע ולעודד.

לצערן של שתי הקבוצות, אוהדיהן וגם ראשי ההתאחדות לכדורגל, בפיקוד העורף החליטו להחמיר חזרה את ההנחיות גם בבירה ולהגביל את ההתקהלות שם ל-5,000 אנשים בלבד.

וכך, יממה לפני משחק חצי הגמר השני, הוחלט כי על אף שכבר אוהדי שתי הקבוצות רכשו כמות גדולה של כרטיסים, הרכישה מבוטלת לחלוטין, החזר כספי יינתן לרוכשים ושתי הקבוצות הודיעו על מתווה מכירה חדש.

יש לציין כי המשך הנחיות והגבלות פיקוד העורף שהוארכו עד ליום ראשון, גם יתר משחקי ליגת העל בכדורגל, משחקי המחזור הראשון של הפלייאוף העליון והתחתון, ובראשם משחק הדרבי התל אביבי, יתקיימו לעיניי מספר מועט של אוהדים, ובחלקם אף ללא אוהדים כלל.

מי שהודיעו כי בכוונתם לא לנסות ולקנות כרטיסים חדשים למשחק היו ארגוני האוהדים של מכבי חיפה, שכתבו בהודעתם: "אנחנו לא יכולים לקחת חלק במציאות שנוצרה שמאלצת אותנו לקבל החלטות קיצוניות. ההבנה של החשיבות באחדות הקהל, הסולידריות והרצון לשמור עלינו מאוחדים גרמה לנו להחליט לא לקחת חלק במלחמה אבודה מראש של כל כך הרבה אוהדים על כל כך מעט כרטיסים".