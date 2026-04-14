חיילת ששירתה בחמ"ל בית דרור ביישוב אדוריים שבדרום הר חברון, כתבה מכתב אישי שבו שיתפה בתחושותיה במהלך השירות.

"מוקפת אויבים, מול העיניים שלי דורא, אל פוואר וכל הכפרים שמסביב - ובמקביל החיים ביישוב הקטן הזה ממשיכים", כאשר ילדים מטיילים ומשפחות חולפות, מברכות אותה ב"חג שמח" ו"תודה". היא ציינה כי על קיר החמ"ל תלוי פתק ובו נכתב, "תודה שאתם שומרים עלינו".

החיילת תיארה את ההתלבטות הפנימית שעלתה בה, "אני עוצרת רגע וחושבת מי שומר על מי?", והוסיפה, "כי נכון אני כאן על מדים, עם נשק, בחמ"ל. אבל הם? הם הסיבה שאני פה".

בהמשך כתבה על התושבים במקום "הילדים שרצים חופשי, בהרים הירוקים האלה, שרק נראים שקטים ותמימים", וכן על המשפחות, "שלא מוכנות לוותר, כדי שזאת תישאר המדינה שלי ושלהם".

המכתב נחתם במסר, "מה שבטוח זה שאנחנו חייבים לשמור אחד על השני".