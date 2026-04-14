ראש המל"ל לשעבר מאיר בן שבת מתייחס לנס הדמוגרפי של ישראל, היתרון הלאומי שבמשפחות ברוכות ילדים והקריסה הצפויה של משטר האייתוללות בצל מצור טראמפ

"ישראל היא דוגמה יחודית למדינה עשירה עם פריון גבוה, בשעה שרוב המדינות בעולם הן או עשירות עם פריון נמוך או בעלות פריון גבוה אבל עניות" אומר מאיר בן שבת.

הוא מוסיף: "ההתמודדות עם הצניחה בשיעורי הפריון מעסיקה ממשלות אפילו בקרב מדינות המפרץ הערביות. לישראל יש מה לתרום גם להן בתחום הזה".

את הדברים הללו אמר בן שבת במסגרת שיחה עם הרב איתי יוסף כהן ראש מכון 'דורות' לקראת הכנס השנתי. בן שבת, המשמש כיו"ר חוג ידידי המכון הוסיף: "שיעור הילודה משפיע גם על הצמיחה הכלכלית וככל הנראה גם על מידת החדשנות במדינות השונות, משום שהצעירים מתאפיינים בתעוזה ובאיתגור מוסכמות שמובילים לרעיונות יצירתיים לפריצות דרך טכנולוגיות ולשינויים מהפכניים".

בהתייחס למציאות הביטחונית באזור, אמר בן שבת כי האתגר העיקרי כעת הוא למנוע שחיקה של ההישגים המרשימים שהושגו במלחמה עם איראן ולשמר את הפוטנציאל להחלפת המשטר. החלטתו של הנשיא טראמפ להטיל מצור על מיצרי הורמוז, תביא להכבדת מצוקתו הקשה של המשטר וככל שזה יימשך זמן רב יותר, כך זה יאיץ את התהליכים לנפילתו של המשטר".

על השיחות המדיניות הישירות בין ישראל ללבנון, שצפויות להיפתח מחר בוושינגטון, אמר בן שבת כי הממשל הלבנוני לא מסוגל לספק לישראל את הדבר החשוב ביותר שהיא צריכה ממנו: הסרת האיום הביטחוני כלפיה מצד חיזבאללה ולכן צריך להנמיך ציפיות ובכל מקרה לא לשלם בוויתורים ביטחוניים רק בשביל לקיים את המשא ומתן או במסגרתו - "ביטחון ללא הסכם עדיף על הסכם בלי ביטחון".

בן שבת מדגיש כי הוא גדל במשפחה ברוכת ילדים. "הנתונים היחודיים של ישראל מראים כי נתקיימה הבטחתו של הקב"ה לאברהם אבינו, אותה ציינתי בנאום שנשאתי במעמד החתימה על הסכמי-אברהם - "ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה".