היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ביקשה מראש השב"כ לשעבר, רונן בר, להעביר לידיה חומרים הנוגעים למעורבותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעבודת המשטרה, כך חשף הערב פרשן i24NEWS אבישי גרינצייג.

על פי הפרסום, הבקשה נועדה לאפשר ליועמ"שית להשתמש במידע במסגרת תגובת המדינה לעתירות בבג"ץ הדורשות את פיטוריו של השר.

החשיפה הנוכחית שופכת אור חדש על הפרסום של עמית סגל לפני כשנה, לפיו רונן בר הנחה את פקודיו בשב"כ לאסוף מידע על התנהלות השר בן גביר מול המשטרה.

אותה בדיקה, שהתמקדה בתחילה במעורבות פוליטית בעבודת המשטרה, התרחבה בהמשך לבחינת "חדירת הכהניזם" לשורות הארגון. כעת מתברר כי המהלך החל, בין היתר, בעקבות פנייה ישירה של היועמ"שית שביקשה לגבש תשתית עובדתית נגד השר עבור ההליכים המשפטיים.

למרות המאמצים, הממצאים הראשוניים שנאספו על ידי השב"כ לא הצליחו לבסס את החשדות שרונן בר ביקש לאמת.

עם זאת, בר לא סגר את התיק אלא הורה לאנשיו להרחיב ולהעמיק את הבדיקה במטרה להביא ממצאים משמעותיים יותר.

בלשכת היועצת המשפטית לממשלה בחרו שלא להגיב לפרסום.