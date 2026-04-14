בעוד ארבעה ימים תשוב להתקיים עונת 2025/26 בליגת העל שבכדורסל, ליגת ווינר סל.

בעוד ששתי הקבוצות התל אביביות, מכבי והפועל, כבר חזרו לכושר משחק כששיחקו במסגרת מפעל היורוליג האירופי, כל יתר קבוצות ליגת העל בכדורסל טרם עשו זאת בצורה סדירה ובמסגרת תחרותית.

מי שהחמיצה הזדמנות להישאר גם היא בכושר משחק אך הודחה מהמפעל האירופי בו שיחקה, מפעל היורוקאפ, מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה באכזבה גדולה היא הפועל ירושלים.

הערב (שלישי) הודיעה הקבוצה האדומה מהבירה כי תשוב לארץ לאחר שהות ארוכה ומחנה אימונים בבלגרד שבסרביה, מתוך מטרה ורצון לחזור ולהאבק על התואר היוקרתי ביותר בכדורסל הישראלי - אליפות המדינה בכדורסל.

בעוד שהפועל תל אביב ומכבי ת"א הצליחו לשמור על סגל השחקנים שלהן, ירושלים כמו יתר קבוצות ליגת העל בכדורסל מתקשה לעשות זאת לאור המצב הביטחוני שעודנו לוט באפילה.

האדומים מירושלים הודיעו כי יחזרו לארץ, למשחק מול בני הרצליה שיהיה הראשון שלהם מזה כמעט חודש, כרגע ללא שלושה משחקניהם הזרים - אוסטין ווילי, אייזאה מובלי וג'וזאיה ג'ורדן-ג'יימס.

מי שישוב לארץ יהיה הכוכב הגדול והבלתי מעורער של הפועל ירושלים, ג'ארד הארפר שנבחר בפעם השניה ברציפות לחמישיית העונה של העונה הסדירה במפעל היורוקאפ האירופי, זאת על אף שקבוצתו לא הגיעה לשלבים המתקדמים של העונה והודחה בבושת פנים ברבע הגמר.

"המועדון מחויב להתחרות ברמה הגבוהה ביותר, וימשיך לעשות כל שנדרש על מנת להיאבק על תואר האליפות", אמרו בירושלים שנמצאים כעת במקום החמישי בטבלת ליגת העל בכדורסל.