במשך שנים נחשב בנימין נתניהו לאחד המגינים הגדולים של מערכת המשפט בישראל. בראיון מיוחד ל'כור ההיתוך', מודה אחיו, עדו נתניהו, כי ראש הממשלה פשוט לא קרא נכון את המפה בזמן אמת. "אני חושב שהוא פשוט לא הבין עד כמה המצב חמור", אומר נתניהו. "ההבנה הזו חלחלה אצלו רק בשלב מאוחר, וזה אכן קשור למשפט שלו".

נתניהו לא חוסך בביקורת על הפרקליטות וטוען כי המשפט חשף טפח מהתנהלות שלא הייתה מוכרת לציבור, ואף לא לדרג המדיני. "האם מישהו מאיתנו ידע עד כמה הפרקליטות מושחתת לפני שזה התגלה במשפט? ידענו שקיימת תופעה של 'תפירת תיקים' נגד שרי משפטים לא רצויים, אבל לא הבנו את עומק השחיתות. גם הוא [בנימין נתניהו] לא ידע".

לדבריו, חוסר המעש של ראש הממשלה מול המערכת בעבר לא נבע מכוונת מכוון, אלא מ"חוסר הבנה של חומרת המצב". עם זאת, הוא מציין כי המציאות הפוליטית היא שבלמה את הרפורמה המשפטית: "המערכת הבינה שרוצים לקחת ממנה את הכוח ופתחה ב'מלחמת עולם'. נתניהו הבין שאין לו כרגע את היכולת הפוליטית להוציא מהלך כזה לפועל".

חלק ניכר מהריאיון הוקדש למעורבותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שקרא לנשיא הרצוג להעניק חנינה לנתניהו. עדו נתניהו מסביר כי הזדהותו של טראמפ אינה מקרית, אלא נובעת מניסיון אישי מר.

"טראמפ רואה את המצב דרך החוויה האישית שלו. הוא עבר תהליך זהה שבו הפרקליטות האמריקאית ניסתה להשתמש בכלים משפטיים לצרכים פוליטיים כדי למנוע ממנו להיבחר. הוא מבין בדיוק מה עושים לביבי."

לדבריו, טראמפ מזועזע מעצם הגשת האישומים בתיקי התקשורת: "בעיניו, ובעיני רבים בעולם, האשמה בשוחד על 'מאמרי עיתונות' היא דבר הזוי שלא נשמע כמותו. זה מה שמשגע אותו - לראות את נתניהו נאלץ להתייצב בבית המשפט שלוש פעימות בשבוע על סעיפים כאלו".

למרות התמיכה העקרונית בחנינה, נתניהו מסתייג מהסגנון שבו בחר טראמפ לפנות לנשיא המדינה. "כולנו היינו מעדיפים שהוא לא היה מתבטא כפי שהתבטא כלפי הרצוג", הוא מודה. "הרצוג לא רוצה להצטייר כמי שפועל רק בגלל לחץ של טראמפ".

כשנשאל האם מדובר בהפרת הריבונות הישראלית, השיב נתניהו בשלילה: "טראמפ מביע את דעתו על כל דבר. הוא ניסח זאת כבקשה ולא כדרישה, והרצוג רשאי לעשות כרצונו".

עם זאת, נתניהו מציב קו אדום ברור בכל הנוגע ליוזמות להטלת סנקציות אמריקאיות על ראשי מערכת המשפט בישראל כדרך לטפל ב"דיפ סטייט": "כאן אני כבר נגד. הטלת סנקציות היא הפרת ריבונות ממשית. זוהי התערבות פסולה, בדיוק כפי שהייתה כזו כשהאמריקאים עשו זאת במקרה של בן גביר וסמוטריץ'".