הפועל אילת נוסדה לראשונה ב-1970, אך לליגה הבכירה העפילה לראשונה רק 20 שנה לאחר מכן, ב-1990. פעמיים הגיעה אילת לגמר הפלייאוף ופעמיים הפסידה - למכבי ת"א והפועל ירושלים.

הערב (שלישי) רשמה אילת פרק היסטורי נוסף בתולדותיה, כשהעפילה חזרה לליגת העל לאחר שנתיים קשות בליגה השניה, הליגה הלאומית.

אילת כמעט וכבר התפרקה בליגה השניה אך הצליחה לשמור על הראש מעל המים ורק בקיץ האחרון הייתה קרובה לשוב לליגת העל כשקיוותה להתאחד עם הפועל עפולה, אך האיחוד לא יצא אל הפועל. הערב היא חוזרת מהדלת הראשית, בלי קומבינות ובלי טובות.

היה זה לאחר שהקבוצה מהעיר הדרומית ביותר ניצחה את שכנתה הדרומית פחות, א.ס אשקלון.

בכך הבטיחה אילת אותה מאמן אלעד חסין המוערך, העפלה חזרה לליגה הבכירה כשהיא נמצאת במקום הראשון בליגה הלאומית, עם מאזן של 26 ניצחונות והפסד אחד בלבד העונה.

מי שהוביל את אילת העונה הוא שחקנה של הפועל ת"א לשעבר, דאסטי הנאס, שקלע 16.6 נקודות למשחק, כמו גם צוף בן משה, אליעד טל ואוסטין טילמן.

יש לציין כי בשל המצב הביטחוני, במנהלת ליגת העל בכדורסל הוציאו הנחיות חדשות לפיהן יתאפשר באופן מיוחד לשחקנים שסיימו את העונה בלאומית לעבור מיידית לליגת העל. מספר שחקנים מהעולה החדשה אילת, מועמדים לחלק מקבוצות הליגה הבכירה עוד לפני שהיא עצמה תשחק שם.