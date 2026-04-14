מחר בשעה 9:30 בבוקר אני אתייצב בבג"ץ. במגדל השן שבו יושבים נציגי היוריסטוקרטיה המנותקים. יחד איתי יהיו שם עוד הרבה אנשים טובים, אני בטוח. אנשי העם הפשוטים.

כי מה שיקרה מחר - לא קורה בכל יום. הפעם זה באמת יהיה אירוע היסטורי. תשעת שופטי בג"ץ יישבו וידונו האם הוד מעלתם "מאשרים" או "פוסלים" את השר לביטחון לאומי בממשלת הימין, שנבחר כחוק בידי העם וזכה למאות אלפי מצביעים.

אני אהיה שם. כי הדיון בבג"ץ לא יהיה על איתמר בן גביר, אלא עלינו, העם. תפנימו את האירוע: תשעה פקידים בלתי נבחרים, מנסים לפסול את הבחירה של העם. הם מנסים לכופף גם את השארית האחרונה של הכאילו-דמוקרטיה שנותרה לנו כאן: הבחירה שלנו בקלפי. גם אותה הם רוצים לפסול. את הזכות הבסיסית ביותר לבחור את נציגנו בכנסת.

זה אותו בג"ץ שפסל את ד"ר מיכאל בן ארי, אבל הכשיר את היבא יזבק ואחמד וטיבי וחנין זועבי. אותו בג"ץ שהכשיר את המרגל הנמלט עזמי בשארה. אותו בג"ץ שפסל את אנשי הימין, את ברוך מרזל ובנצי גופשטיין ועכשיו מנסה לפסול את איתמר בן גביר.

כי מי שיושבים שם באמת חושבים שהם נעלים מעלינו העם. שהם הסכמות העליונה לאשר או לפסול את הבחירה שלנו. רק כי אנחנו המחנה הלאומי, ה"בבונים", אלה שאין להם זכות אפילו להחליט מי יהיו נציגיהם בכנסת.

אז מחר בשעה 9:00 בבוקר אני אתייצב בבג"ץ ואני מצפה שגם אתם תהיו שם איתי. כי הפעם חייבים להגיד לבג"ץ עד כאן. לא תפסלו לנו את הקול. אין לכם סמכות!