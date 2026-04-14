שר החוץ גדעון סער תקף היום (שלישי) את ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בעקבות דברים שכתב האחרון על השעיית שיתוף הפעולה הביטחוני מצד איטליה.

סער כינה את לפיד "ליצן" ו"חסר בגרות", וטען כי דבריו נובעים מבורות ומחוסר הבנה בסיסי של המציאות המדינית.

העימות החל לאחר שלפיד כתב ברשתות החברתיות כי החלטתה של ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני להשעות את ההסכם היא "עוד כישלון מביך של ראש הממשלה ושל שר החוץ הלא קיים". לפיד הדגיש כי מלוני אינה שייכת לשמאל הפרוגרסיבי אלא למחנה השמרני, וסיכם: "נחזור, נקים ממשלה, וישראל תשוב להיות המדינה שכולם רצו לאהוב".

שר החוץ סער לא נותר חייב והשיב במתקפה חזיתית, בה טען כי כלל אין הסכם כזה בין המדינות. "אם היה למי שכיהן כ'שר החוץ' ידע מינימלי, הוא היה יודע שאין בכלל הסכם כזה", כתב סער. "יש מזכר הבנות שמעולם לא נוצק בו תוכן של ממש. ביטחון ישראל לא ייפגע". סער הוסיף כי לפיד "נחפז ללמד קטגוריה על ישראל במערכה" וכי דבריו מסוכנים לביטחון המדינה.

בהמשך דבריו התייחס סער לאמירה של לפיד על "אהבת העולם", וכינה אותה ילדותית וחסרת שחר. "לא את אהבת העולם צריך לחפש. נסתפק בכבוד, בהערכה ובשמירה על האינטרסים החיוניים שלנו", הבהיר שר החוץ.