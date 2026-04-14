צה"ל קרוב להשלמת מכשול רב-שכבתי עוצמתי לאורך "הקו הצהוב", שנועד לנטרל בצורה משמעותית את איום המנהרות מרצועת עזה.

ב-i24NEWS נחשף כי בפיקוד הדרום מנצלים את העובדה שהרצועה הפכה לזירה משנית כדי לבצע אלפי קידוחים עמוקים בכל כמה מטרים לאורך כל הקו הצהוב.

השיטה החדשה הוכיחה את עצמה משום שבמהלך העבודות התגלו עשרות מנהרות חדשות שחצו לצד הישראלי, מתחת לקו האבטחה.

"בזכות השיטה הזו אנחנו מצליחים להשמיד אלפי מטרים של מנהרות בכל שבוע", מציין גורם ביטחוני. המנהרות שמתגלות מתווספות מיידית לבנק המטרות ההנדסי ומושמדות או נאטמות.

בישראל מעריכים כי בחמאס מבינים את המשמעות הקטלנית של הקידוחים עבור הנכס האסטרטגי שלהם. לאחרונה זוהו ניסיונות של ארגון הטרור להקריס באופן יזום מקטעי מנהרות סמוך לקו הצהוב או לבנות חומות הפרדה בתת-קרקע.

המטרה של חמאס היא למנוע מצה"ל לאתר את התוואים הקיימים בצד הפלסטיני של הקו ולהגן על מה שנותר מהמערך התת-קרקעי שלו.

המכשול החדש אינו מסתכם רק בתת-קרקע. הוא כולל תעלה עמוקה, סוללות ותלי עפר, קו מוצבים חדיש וצירי אבטחה המאפשרים תנועה מהירה של כוחות.

מרבית המכשול כבר הושלם, ובפיקוד הדרום מעריכים כי בתוך חודשים בודדים תושלם הבנייה לאורך כל רצועת עזה.בוע.

בעוד חמאס מנסה להציל את המערך התת-קרקעי שלו באמצעות הקרסת מנהרות יזומה, צה"ל משלים מכשול רב-שכבתי הכולל תעלות וסוללות, שיספק הגנה הרמטית ויהפוך את החצייה התת-קרקעית למשימה כמעט בלתי אפשרית.