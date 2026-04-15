לקראת יום השואה פורסם בארה"ב דו"ח חריף המזהיר מפני התפרצות של גל אנטישמיות חסר תקדים שהפכה כמעט למיינסטרים במקומות רבים ברחבי היבשת.

הדו"ח הוצג לאחרונה במחלקת המדינה האמריקנית, מקום שבו לפני כשמונים שנה פעלו פקידים אנטישמיים כדי להסתיר את זוועות השמדת יהודי אירופה ולטרפד ניסיונות הצלה.

את הדו"ח הציג נשיא ארגון 'דרשו' העולמי, הרב דוד הופשטטר, לשליח המיוחד של הממשל לחופש דת, השגריר מארק ווקר.

הדו"ח, המבוסס על נתונים שנאספו מרבבות לומדי 'דרשו' הפזורים בשש יבשות, חושף מציאות קשה: האנטישמיות אינה מסתתרת עוד בשוליים אלא הפכה לחלק לגיטימי מהשיח הציבורי בארצות הברית.

לפי הדו"ח, התבטאויות שבעבר היו מביאות לסיום קריירה מיידי נחשבות כיום לנורמטיביות, בעוד שבמדינות כמו קנדה, אירופה ואוסטרליה המצב חמור אף יותר.

הרב הופשטטר, בן לניצולי שואה, הבהיר כי מדובר ב"זעקת אזהרה" שנועדה להשמיע את קולם של יהודים ברחבי העולם שמרגישים כי ביטחונם הופקר.

במהלך המפגש, השגריר ווקר - יועצו הקרוב של שר החוץ מרקו רוביו ומי שנחשב לבעל השפעה ישירה על הנשיא טראמפ - הביע הזדהות עמוקה עם הקהילה החרדית שמוצאת את עצמה בחזית בעקבות הזיהוי המובהק שלה עם היהדות. ווקר הדגיש כי הטיפול באנטישמיות חייב להיות "נועז וקולני".

"שורש האנטישמיות יושב על יסוד שלילי מאוד בבסיסו, ולא ניתן להתנהג בעדינות כשמתמודדים עם סרטן מהסוג הזה", הצהיר השגריר, תוך שהוא מציין לשבח את עמדותיהם התקיפות של השר רוביו והשגריר בישראל מייק האקבי. ווקר הוסיף כי ארצות הברית נחושה להסיר את האיום האיראני, שחרת על דגלו את השמדת ישראל ואמריקה כאחד.

הביקור כלל גם סבב פגישות אינטנסיבי בגבעת הקפיטול, שם נפגש הופשטטר עם מנהיג הרוב בבית הנבחרים סטיב סקאליס, שהביע קשב רב לחששות הקהילה היהודית. בנוסף, נערכו פגישות עם חברי הקונגרס רנדי פיין, אוגוסט פלוגר יו"ר ועדת המשנה ללוחמה בטרור והסנאטור ג'יימס לנקפורד.

במהלך הביקור שיתף נשיא "דרשו" את השגריר ווקר בזיכרון אישי מכאיב מסבו, השריד היחיד ממשפחתו שנותר בחיים לאחר השואה. "סבי שאל אותי בכאב עצום: 'מה עשה העולם ומה עשו יהודי אמריקה כשששה מיליון מאחיהם נרצחו בדם קר? האם הם הלכו למשחקי כדור?'" סיפר הופשטטר.

"אל תהיו במצב שבו תצטרכו להסביר לנכדים שלכם למה לא עשיתם כלום כשעוד ניתן היה לפעול. עדיף לשלם מחיר קטן של מאמץ עכשיו, מאשר מחיר כבד מנשוא בעתיד".