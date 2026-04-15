ערב היסטורי ודרמטי במפעל הכדורגל היוקרתי ביותר באירופה, מפעל ליגת האלופות.

היה זה כאשר אתלטיקו מדריד וברצלונה נפגשו למפגש שלישי בעשרה ימים ביניהן, הפעם במסגרת גומלין שלב רבע גמר ליגת האלופות - המשחק המכריע על המשך המסע האירופי.

אתלטיקו הגיעה למשחק הערב (שלישי) עם רוח גבית בדמות ניצחון מפתיע בחוץ, בקאמפ נואו האצטדיון הביתי של ברצלונה בתוצאה 2:0 ועם תקווה גדולה כי זה יספיק להם להעפיל לחצי גמר ליגת האלופות, לראשונה מאז עונת 2016/17.

הפתיחה לא בישרה טובות, כאשר לאמין יאמל ניצל טעות קשה בהגנת אתלטיקו בכדי לכבוש יתרון מוקדם כבר בדקה הרביעית ובהמשך פראן טורס הכפיל עוד במחצית הראשונה. נדמה היה שברצלונה בדרך הבטוחה לעשות את המהפך המיוחל ולנקום בהפסד הביתי מהמשחק הראשון.

אבל אתלטיקו של השנה היא אחת שלא נשברת בקלות וזו ניצלה את משחק ההגנה הלא טוב של ברצלונה בכדי לצמק את התוצאה עוד לפני הירידה להפסקת המחצית.

במחצית השניה דווקא אתלטיקו הגיעה למצבי הבקעה טובים יותר, כאשר הלחץ הכריע את שחקני ברצלונה שלא הצליחו למצוא פרצה נוספת בהגנה. זה נגמר עם 2:1 בלבד לזכות ברצלונה, תוצאה שלא מספיקה לה בכדי לעשות מהפך ולהעפיל למרות הכל לחצי גמר ליגת האלופות.

אתלטיקו שלא הפסידה משחק ביתי בשלב נוקאאוט של ליגת האלופות מאז עונת 1996/97, אמנם יורדת עם הפסד ביתי אך בחגיגה גדולה כל הדרך לארבעת האחרונות של מפעל הכדורגל היוקרתי ביותר באירופה כשהיא ממשיכה את הנתון ההיסטורי לפיו היא מעולם לא הודחה מליגת האלופות אחרי שניצחה במשחק הראשון בחוץ, ב-22 מקרים שונים.

אתלטיקו שניצחה את ברצלונה גם בחצי גמר גביע המלך לפני מספר ימים, מדיחה אותה פעם נוספת העונה ממפעל, כשזוהי הדחה שלישית ברציפות של ברצלונה מליגת האלופות.