יששכר דב שפיגל, בן 21, שטבע ביום שישי האחרון בחוף הים בנתניה, נפטר הלילה במרכז הרפואי צאנז לניאדו במעמד בני המשפחה. אחיו אברהם ישעיהו עדיין נעדר.

בני המשפחה יצאו לשבת 'בין הזמנים' בעיר נתניה. ביום שישי יצאו שני האחים לים ונסחפו. יששכר דב אושפז במצב אנוש ונפטר ואחיו עדיין נעדר.

חברים לישיבה מספרים על דמותו של הצעיר שנפטר. "הוא היה נחשב לשם דבר ב'תפרח', ישב ולמד ועמל. היה מעמודי התווך של בית המדרש, ותמיד היה כיף להיות במחיצתו", אמר אחד.

במקביל נמשכים החיפושים אחר אחיו הנעדר. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הגיע אתמול לחוף כדי לעמוד מקרוב אחר פעולות החיפוש ונפגש עם אביו של הנער בחפ"ק המשטרה: "נשקיע את כל המאמצים ונעשה הכול כדי לאתר אותו", אמר.