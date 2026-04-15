תיעוד: פעילות לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון

כוחות אוגדה 91 ממשיכים להעמיק את הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, במטרה להסיר את איום הפשיטה והירי הישיר על יישובי הצפון.

לוחמי חטיבת המילואים 8, הפועלים תחת האוגדה, חשפו בימים האחרונים תשתיות טרור משמעותיות ששימשו את יחידות העילית של חיזבאללה.

במהלך הפעילות בשטח, איתרו לוחמי החטיבה משגר טילי נ"ט שהיה מכוון ודרוך לעבר יישובי הצפון. בסמוך למשגר נמצאו טילים מוכנים לשימוש, נשקים אישיים, מטעני חבלה, רימונים וציוד טכנולוגי מתקדם ששימש את מחבלי חיזבאללה לתצפית והכוונת אש לעבר כוחות צה"ל ואזרחים.

תיעוד מתקיפות שבוצעו על ידי כוחות האוגדה וחיל האוויר

במקביל לפעילות הקרקעית, ריכז מרכז האש של אוגדה 91 מאמץ משותף עם חיל האוויר. במהלך הימים האחרונים הותקפו מספר דירות מבצעיות ששימשו כמעוזי טרור בלב כפרים בדרום לבנון. באחת התקיפות הושמדה מפקדה שבה שהה מחבל חיזבאללה שחוסל, ובפעילויות נוספות חוסלו מחבלים נוספים שעסקו בקידום מתווי טרור מיידיים נגד כוחותינו.

