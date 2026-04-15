בית המשפט העליון ידון הבוקר (רביעי) בעתירות להדחת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

הדיון יתקיים תחת מגבלות חריגות ובדלתיים סגורות, לאחר שהנהלת בתי המשפט החליטה לחסום את כניסת הקהל הרחב מחשש להפרעות ומהומות באולם.

הדיון צפוי להימשך מספר שעות, כאשר בהרכב מורחב של תשעה שופטים ייבחנו הטענות בדבר כשירותו של השר להמשיך בתפקידו והשפעת התנהלותו על עבודת המשטרה.

למרות שהאולם סגור לקהל, הותרה כניסתם של חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה.

בלשכת בן גביר הודיעו כי הוא יגיע למתחם בית המשפט מצויד בפודיום, כשהוא מלווה בשרים וחברי כנסת ממפלגתו, כדי למסור הצהרה לתקשורת. בסביבת השר רואים בדיון פלטפורמה להתנעת קמפיין הבחירות שלו, ובציוץ שפרסם הבוקר כתב: "הם מפחדים".

אמש כתב בן גביר "בג"ץ ידון בבקשה ההזויה והאנטי דמוקרטית להדיח אותי. ‏היועצת המפוטרת גלי בהרב מיארה אומרת שאני קובע מדיניות, משנה את המשטרה, מתערב במינויים, מגבה לוחמים, תומך בכוח 100, ועומד מאחורי נציב שב"ס קובי יעקובי. ‏האמת - היא צודקת.

‏בשביל זה נבחרתי. לא להיות עציץ, לא לגזור סרטים, ולא להיות דוגמן של הפרקליטות. נבחרתי למשול. ‏העם בחר ימין כדי לקבל ימין. ‏לא יועמ"שית תקבע מדיניות, לא פרקליטות תמנה קצינים, ולא שליחים שלהם יבטלו את רצון הבוחר. ‏נבחרנו למשול, ובעזרת השם אנחנו נמשול", דברי השר.

שר המשפטים יריב לוין אמר הבוקר כי הדיון בבג"ץ בהדחת השר בן גביר הוא בניגוד לחוק ולהחלטת השופטים ממילא לא יהיה שום תוקף - כלשונו.

"הסמכות למנות או לפטר שר נתונה בחוק לראש הממשלה ולא לבית המשפט. ידידי השר בן גביר ימשיך לכהן בתפקידו, מתוקף הכרעת העם ואמון הכנסת", דברי לוין.

ח"כ לימור סון הר מלך שהגיעה לתמוך ביו"ר מפלגתה אמרה לערוץ 7 "המאבק שלנו בבג"ץ וביועצת המשפטית לממשלה הוא לא של סיעת עוצמה יהודית אלא של מדינה שמבקשת דמוקרטיה ומערכת משפטית מתוקנת ומבקשת שרצון העם יכובד".

לדבריה "אם בג"ץ יפסוק על הדחת השר יהיה משבר חוקתי".

תנועות ימין רבות קראו לתומכיהן להגיע לירושלים ולהפגין מחוץ לבית המשפט נגד מה שהם מכנים "דיקטטורה משפטית" וניסיון להדיח שר נבחר.

משמר בתי המשפט, שנערך לאירוע בשבועיים האחרונים, הגביר משמעותית את נוכחות הכוחות במעגלים השונים סביב המבנה. המשטרה הרחיקה את המפגינים משערי בית המשפט.

אמש נחשף ב-i24NEWS כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ביקשה מראש השב"כ לשעבר, רונן בר, להעביר לידיה חומרים הנוגעים למעורבותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעבודת המשטרה.

על פי הפרסום, הבקשה נועדה לאפשר ליועמ"שית להשתמש במידע במסגרת תגובת המדינה לעתירות בבג"ץ הדורשות את פיטוריו של השר.

החשיפה שופכת אור חדש על הפרסום של עמית סגל לפני כשנה, לפיו רונן בר הנחה את פקודיו בשב"כ לאסוף מידע על התנהלות השר בן גביר מול המשטרה.

אותה בדיקה, שהתמקדה בתחילה במעורבות פוליטית בעבודת המשטרה, התרחבה בהמשך לבחינת "חדירת הכהניזם" לשורות הארגון. כעת מתברר כי המהלך החל, בין היתר, בעקבות פנייה ישירה של היועמ"שית שביקשה לגבש תשתית עובדתית נגד השר עבור ההליכים המשפטיים.

למרות המאמצים, הממצאים הראשוניים שנאספו על ידי השב"כ לא הצליחו לבסס את החשדות שרונן בר ביקש לאמת.

עם זאת, בר לא סגר את התיק אלא הורה לאנשיו להרחיב ולהעמיק את הבדיקה במטרה להביא ממצאים משמעותיים יותר.

בלשכת היועצת המשפטית לממשלה בחרו שלא להגיב לפרסום.