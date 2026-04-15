דייויד בלאט הגיע לגמר ה-NBA בשנתו הראשונה כמאמן ב-NBA ובכך עשה היסטוריה כשהיה לישראלי הראשון אי פעם שמגיע לגמר הליגה הטובה בעולם. הבוקר (רביעי) עשה דני אבדיה היסטוריה כשהפך לשחקן הישראלי הראשון שמגיע לפלייאוף ה-NBA תוך שהוא מציג את אחד ממשחקי השיא שלו בכל הקריירה.

היה זה כשאבדיה סחף בעצמו את פורטלנד קבוצתו לניצחון מרשים על פיניקס סאנס בתוצאה 114:110.

אבדיה שסיפק עונה סדירה יוצאת מן הכלל, במהלכה קלע כמעט בכל ערב ספרות כפולות, ולמרות שנעדר בשל פציעה בגבו למשך זמן מה, הצליח לחזור לעצמו ובגדול.

הבוקר אבדיה קלע לא פחות מ-41 נקודות במשחק הכי חשוב בקריירה שלו, כשאליהן הוסיף 12 אסיסטים, 7 ריבאונדים ו-2 חסימות.

לשם ההשוואה, עומרי כספי שהיה השחקן הישראלי הראשון ב-NBA, לא הצליח להעפיל לפלייאוף ב-588 משחקים, לאבדיה זה לקח הרבה פחות זמן.

למעשה, אבדיה חתום על הניצחון היוקרתי הבוקר יותר מכל שחקן אחר בפורטלנד, כשזה חילץ את קבוצתו מפיגור מוקדם ולמרות מהפך של פיניקס, המילה האחרונה הייתה של אבדיה שחילק אסיסטים לחבריו שצלפו עד לניצחון.

בפלייאוף ישחקו אבדיה ופורטלנד מול אחת הקבוצות הטובות בליגה ומי שנחשבת למועמדת לזכיה באליפות ה-NBA, סן אנטוניו ספרס בה משחק השחקן הטוב בעולם כיום, ויקטור וומבניאמה. אם גם שם אבדיה ופורטלנד יצליחו לספק משחק מצויין, השמיים הם הגבול.