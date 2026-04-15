בכירי רבני הציונות הדתית יוצאים במתקפה חריפה על בג"ץ בשל ההתערבות בשילוב נשים בשיריון, רמיסת קדושת השבת, והדיון בהדחת השר בן גביר.

תחת הכותרת הנוקבת "מקום המשפט - שם הרשע", מציינים בכירי הרבנים בהם הרב דוב ליאור, הרב אליקים לבנון, הרב איתן איזמן, הרב שמואל אליהו, הרב דוד חי הכהן והרב מיכאל הרשקוביץ כי ככל שפוגשים בהחלטות בית המשפט העליון, מתבררת האמת שבדברי הנביא. הם יוצאים נגד ההיתר שניתן לקומץ מתנגדי המדינה להפגין בניגוד להנחיות פיקוד העורף, דבר שאילץ שוטרים לסכן את שלומם, וזאת לצד העובדה שההחלטה התקבלה ופורסמה בעיצומה של השבת.

"השבת יקרה לכולנו, וגם מי שאינו מקפיד על מצוותיה סולד מרמיסה כזו של קדושתה וצביונה הציבורי", נכתב.

הרבנים מוסיפים כי בג"ץ שם עצמו מעל פיקוד העורף ומעל קציני צה"ל, כאשר הוא פוסק על שילוב חיילות בשריון למרות התנגדות נמרצת של קצינים בכירים הטוענים כי הדבר מוריד את יכולות הלחימה.

הרב דב ליאור, נשיא רבני 'תורת הארץ הטובה', מדגיש כי "הניסיון לפסול בבג"ץ את בחירת העם בשר בן גביר הוא שיא של כוחניות, שבה מערכת המשפט מנסה לכפות את ערכיה בצורה דורסנית. לא ייתכן שמי שאינם נבחרי ציבור ינסו להנדס את צביון השבת וערכי הצבא".

לדברי הרבנים, מערכת המשפט הופכת לגורם הציבורי הפועל למען פילוג העם והעצמת הקיטוב במדינה. "העם בחר בממשלה ובשרים, אבל בג"ץ הרי הוא מעל העם. יתירה מזו: הוא העם! והוא ידון ויחליט מי ראוי להיות שר בממשלה ומי לא".

המכתב מסתיים בקביעה כי האומה לא תסבול התנהלות כזו ובקרוב תקים מערכת משפט אמיתית של אהבת העם והארץ, אשר תפעל מתוך צניעות וענווה ולא מתוך יהירות וניתוק, ברוח חזון הנביא: "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה".