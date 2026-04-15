ראש מועצת אלקנה, אסף מינצר, שיגר איגרת לתושביו בעקבות חתימת אלוף פיקוד המרכז על צו איחוד הרשויות, המבטל את מועצת שער שומרון ומכפיף את יישוביה (שערי תקווה ועץ אפרים) לאלקנה.

מינצר כינה את המהלך "רשלני וחסר אחריות", ותקף את משרד הפנים על הדרך שבה התקבלה ההחלטה.

הוא גילה כי דבר החתימה על הצו נודע לו ב"הודעה לקונית" ובאופן לא רשמי דרך עובדי המועצה השכנה. "כך לא מתנהגים לרשות מצטיינת", כתב, והוסיף כי המהלך יוביל לפיטורים המוניים בשער שומרון ויפגע אנושות באיכות החיים של כלל תושבי האזור.

במרכז דבריו עומדת הטענה כי המועצה השכנה, שער שומרון, סובלת מ"בור תקציבי עצום" ומחובות סמויים שמשרד הפנים מתעלם מהם.

ראש המועצה פירט שורה של ליקויים קשים בשער שומרון המאיימים, לדבריו, על איתנותה של אלקנה.

לצד הביקורת, הביע מינצר אמפתיה לתושבי שערי תקווה ועץ אפרים, שלדבריו סובלים מהזנחה תחת "ראש מועצה ממונה מטעם משרד הפנים שרק מחכה להניח את המפתחות".

הוא הבטיח לתושבי אלקנה כי המועצה תילחם במהלך בכל האמצעים המשפטיים: "אלקנה בראשותי תעמוד כסלע איתן. לא נאפשר למהלך פזיז ונטול תקציבים להפקיר את מה שבנינו כאן בעמל רב".