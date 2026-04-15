ח"כ צביקה פוגל: בית המשפט נפל על המפלגה הלא נכונה והשר הלא נכון צילום: ערוץ 7

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, הגיע הבוקר (רביעי) לבית המשפט העליון כדי לתמוך ביושב ראש מפלגתו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעתירות הדורשות את הדחתו.

"בית המשפט התנתק מחללית האם. הוא כבר לא חלק ממדינת ישראל. צריך לשים לב איך הם כל הזמן מחפשים את עוזריו של איתמר, את נציב שירות בתי הסוהר, פוסלים את ההנחיות שלו לגבי ביקורי המחבלים וגם המשפט הנוכחי. זו מערכת שלמה שהחליטה להתיישב על איתמר ומפלגת עוצמה יהודית ומנסים לערער את קיומה של הממשלה הזו. זה לא ילך להם כי הפעם הם נפלו על השר הלא נכון ועל המפלגה הלא נכונה. אנחנו יודעים להילחם", אמר פוגל לערוץ 7.

הוא הדגיש שאין שום רצון לייצר משבר. "אנחנו לא רוצים לייצר כאוס במדינה. אבל אם בית המשפט החליט שהוא לוקח את המקום של נבחרי הציבור - אנחנו חייבים לעמוד על זכות הציבור לקיים את הבחירות שלו".

"זו לא מלחמה פרטית של איתמר, אלא מלחמה של כולנו למען מדינה יהודית ודמוקרטית, ועל זה נמשיך להיאבק", הדגיש.

פוגל התייחס גם להחלטת בית המשפט למנוע מהציבור השתתפות בדיון. "זו חלק מהפרוצדורה שבית המשפט כופה עלינו. חברי בבית המשפט, קחו צעד לאחור ותעמדו במקומותיכם, כי לקחתם לכם סמכות שאין לכם", סיכם.