עשרות משפחות שכולות החברות ב"פורום הגבורה" שיגרו היום (רביעי) מכתב נחרץ לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הן דורשות לעבור לשלב ההכרעה הצבאית הסופית מול חמאס ברצועת עזה.

הפנייה מגיעה על רקע פקיעת האולטימטום שניתן לארגון הטרור להתפרק מנשקו, מהלך שלדברי המשפחות נתן לחמאס זמן להתארגן מחדש אך לא הניב תוצאות מדיניות.

במכתבן, המשפחות מחזקות תחילה את ידי הממשלה על המבצעים הצבאיים האחרונים באיראן ובלבנון , אך מזהירות מפני שאננות בחזית הדרומית. "הלקח המרכזי מהשבעה באוקטובר הוא שאסור להקל ראש באף איום", כתבו.

הן תקפו את ההסתמכות על אפיקים דיפלומטיים: "מה שהיה ברור מראש, כעת ברור לכל - ארגון הטרור אינו מתכוון לוותר על נשקו. כל ניסיון להסתמך על גורמים בינלאומיים נדון לכישלון".

המשפחות השכולות, שאיבדו את יקיריהן במלחמה, מדגישות כי ביטחון המדינה חייב להישאר בידיים ישראליות בלבד. "אף אחד לא יעשה למדינת ישראל את העבודה. רק צה"ל הוא שיכול להסיר את האיום. התחייבתם שעזה לא תהווה עוד איום - עמדו כעת במילתכם. במותם ציוו לנו יקירינו ניצחון וגבורה".