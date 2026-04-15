סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, פרסם הבוקר (רביעי) הודעה תקיפה המערערת על סמכותו של בית המשפט העליון לדון בהמשך כהונתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

דבריו של לוין מגיעים בשעה ששופטי בג"ץ דנים בעתירות הדורשות את הדחת השר מתפקידו.

לוין קבע באופן חד-משמעי כי עצם קיום הדיון חורג מסמכותו של בית המשפט. "הדיון שמתקיים הבוקר בבג"ץ בהדחת השר בן גביר הוא בניגוד לחוק", מסר שר המשפטים, והוסיף הצהרה דרמטית לגבי המשמעות המעשית של פסיקה אפשרית: "להחלטת השופטים ממילא לא יהיה שום תוקף".

בדבריו הדגיש לוין את עקרון הפרדת הרשויות כפי שהוא רואה אותו, וטען כי מינוי ופיטורי שרים הם פררוגטיבה בלעדית של הרשות המבצעת. "הסמכות למנות או לפטר שר נתונה בחוק לראש הממשלה ולא לבית המשפט", הבהיר.

לוין חתם את דבריו בגיבוי מלא לשר בן גביר, תוך שהוא נסמך על המנדט הציבורי שקיבלה הממשלה: "ידידי השר בן גביר ימשיך לכהן בתפקידו, מתוקף הכרעת העם ואמון הכנסת".