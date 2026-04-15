שתי נשים דתיות ממרכז הארץ שבו לישראל לפני מספר ימים לאחר תקופת מעצר ממושכת בפראג.

השתיים, שנמצאות בשנות ה-20 לחייהן, נעצרו בבירת צ'כיה לפני כשלושה וחצי חודשים לאחר שבמזוודותיהן נמצאו 96 ק"ג גת - צמח המשמש כממריץ וצריכתו נפוצה בעיקר בקהילות מזרח אפריקה.

שחרורן התאפשר לאחר ששילמו קנס בסך כמה מאות יורו, אך הן גורשו מצ'כיה והוטלה עליהן "חותמת שחורה" האוסרת עליהן להיכנס למדינה בעתיד.

גורם משפטי המעורה בפרטים הסביר כי המדיניות באירופה כלפי מבריחי גת השתנתה. "בעבר, המדיניות ברוב מדינות אירופה הייתה לשחרר מבריחי גת בתוך כמה ימים ולגרש אותם לישראל", אמר.

"אולם בשנה האחרונה המדיניות הוחמרה, במטרה למנוע הברחות נוספות, והמבריחים מוחזקים במעצר חודשים ארוכים ובתנאים קשים. מבחינת רשויות האכיפה במדינות הללו, גת נחשב לסם לכל דבר, ובחלק מהמדינות אף שווה ערך לסמים כמו קוקאין וחשיש".

בשבוע האחרון דווח על מעצרים נוספים של צעירים ישראלים בווינה ובפריז, לאחר שבמזוודותיהם נתפסו כ-100 ק"ג גת.

צמח הגת, הידוע גם בשם "קאט" או "צ'אט", נחשב בישראל לחומר שצריכתו אינה אסורה, אך במדינות רבות באירופה ובארצות הברית הוא מוגדר כסם אסור והברחתו עלולה להסתיים במאסרים ממושכים.