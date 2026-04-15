היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, שיגרה הבוקר (רביעי) מכתב חריף ויוצא דופן ליו"ר הוועדה המיוחדת לחוק התקשורת, ח"כ גלית דיסטל אטבריאן.

במכתב קובעת אפיק כי החששות המוקדמים שהביעה ביחס להקמת הוועדה המיוחדת התממשו, וכי הליך החקיקה הנוכחי פגום מיסודו.

עו"ד אפיק מפרטת שורה של כשלים חמורים בניהול הוועדה, בראשם "זירוז הליכי חקיקה" והשפעת יתר של שר התקשורת על עבודת הכנסת.

לדבריה, הצעת החוק הובאה לדיון כשחלקים ממנה אינם מנוסחים כנדרש, וישנן מחלוקות עמוקות בתוך משרדי הממשלה שטרם לובנו.

בנוסף, מאשימה אפיק כי "ניכר ויתור מצד יו"ר הוועדה על קבלת הסברים ונתונים הדרושים להליך חקיקה תקין", כאשר למרות פניות חוזרות, הבסיס הכלכלי של החוק טרם הועבר לוועדה.

שיאו של המשבר נרשם ביום שני האחרון כאשר ח"כ דיסטל אטבריאן הודיעה כי לא תאפשר ליועצים המשפטיים של הוועדה להביע את עמדתם ביחס לשאלות חברי הכנסת. בעקבות כך, הנחתה עו"ד אפיק את צוותה לצאת מהאולם. "נמנע מהם לבצע את עבודתם", כתבה אפיק במכתבה.

היועמ"שית דחתה בתוקף את טענותיה של ח"כ דיסטל כאילו הייעוץ המשפטי מעכב את החוק או פועל מתוך אג'נדה מנוגדת: "התנהלות הוועדה מביאה לבעיות אלו בעצמה... אין בסיס עובדתי לטענות נגד צוות הייעוץ".

עו"ד אפיק סיכמה את מכתבה בקביעה נחרצת: משלא מתקיים התנאי הבסיסי של הליך חקיקה נאות, לא ניתן עוד "לרפא" את הפגמים בתוך הוועדה המיוחדת. עמדתה הרשמית היא כי יש לקיים את הדיון בהצעת החוק כולה בוועדה הקבועה והמוסמכת לכך - ועדת הכלכלה.

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב: "הזדעזעתי לקרוא את מכתבה של שגית אפיק, בו היא מודה באשמה כי היא זו שהורתה ליועצים המשפטיים של הוועדה לצאת החוצה בהפגנתיות ולפגוע בריבונות הכנסת. המעילה החמורה הזו בתפקידה לא מאפשרת פעולה אחרת מלבד הדחה מיידית של היועצת המשפטית של הכנסת על ידי יושב ראש הכנסת".

הוא קרא לפטר את אפיק: "לצערי, נוכחתי לגלות בחודשים האחרונים כי שגית אפיק הפכה את הייעוץ המשפטי של הכנסת לזרוע הארוכה של מיארה וסומפולינסקי במטרה לסכל חקיקה שלא מוצאת חן בעיניהן. לאור ההליך האנטי דמוקרטי שמתרחש ברגעים אלו בבג"צ, בטוחני שיו"ר הכנסת שעמד על כבודה של הכנסת עד היום לא יאפשר לייעוץ המשפטי לגנוב לנו גם את הכנסת. לפטר את אפיק עכשיו!"