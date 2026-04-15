יו"ר ש"ס אריה דרעי קיים הבוקר פגישת עבודה עם ראש עיריית צפת יוסי קקון, בהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן.

במוקד הפגישה עמדו צרכי העיר בתקופת המלחמה וקידום פרויקטים מול משרדי הממשלה.

במהלך הפגישה נדונו אתגרי הביטחון בצפת, הפערים שנוצרו בעקבות המלחמה, וכן קידום מיזמים שונים מול הממשלה.

דרעי הדגיש כי "תושבי צפת ויישובי הצפון נמצאים עדיין בחזית וסופגים רבות. ש"ס עומדת לצדם ונמשיך לפעול בכל הכלים כדי לסייע להם בכל התחומים".

הפגישה היא חלק ממאמציו של דרעי לתת מענה לצרכי רשויות מקומיות באזור הצפון שנפגעו מהמצב הביטחוני.

קקון פירט בפני דרעי ואוזן את הצרכים הדחופים של העיר ואת הקשיים שעמם מתמודדים תושביה.