פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נגד שומוע אבו עאבד, תושבת נצרת בת 35, בגין עבירות ביטחוניות של קשר עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב.

כתב האישום מגיע עם סיומה של חקירה מאומצת של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) והיחידה המרכזית במחוז צפון של המשטרה, שחשפה פעילות ריגול ענפה בשירות המודיעין האיראני בלב ישראל.

מכתב האישום וממצאי החקירה עולה כי החל מחודש אוקטובר האחרון, בעיצומה של הלחימה, עמדה אבו עאבד בקשר רציף עם גורם זר. עבור תמורה כספית, ביצעה הנאשמת מספר רב של משימות רגישות.

בין המשימו שביצעה: תיעוד ויזואלי של בתי הזיקוק בחיפה ובסיסי צה"ל, איסוף מידע על מתקנים רגישים ברחבי הארץ והעברת מידע מפורט אודות אזרח ישראלי ששימש בעבר כאיש מערכת הביטחון.

החקירה העלתה כי אבו עאבד המשיכה בביצוע המשימות גם לאחר שחשדה בשלבים מוקדמים כי היא מופעלת על ידי גורם איראני.

שיטת התשלום של המפעילים האיראניים התבססה על טכנולוגיה דיגיטלית כדי לנסות ולטשטש עקבות. התשלום הועבר לנאשמת דרך ארנק דיגיטלי, אליו הצליחו חוקרי השב"כ והמשטרה להגיע.

במהלך הפעילות נתפסו מאות דולרים שקיבלה אבו עאבד בעבור המשימות שביצעה. לצד כתב האישום, הוגשה בקשה למעצרה עד תום ההליכים המשפטיים נגדה.

במערכת הביטחון מציינים כי המקרה אינו עומד בחלל הריק. "בשנים האחרונות ובפרט מאז מבצע 'עם כלביא', אנו עדים להתגברות מאמציהם של גורמי המודיעין האיראניים לגיוס והפעלת אזרחים ישראליים בשטח ישראל", נמסר בהודעה המשותפת של שב"כ והמשטרה.

גופי הביטחון שבו והזהירו את הציבור מפני קיום קשר עם גורמים לא מזוהים ברשתות החברתיות או בכלל: "מלבד הפגיעה החמורה בביטחון המדינה, מסתכנים מי שמערבים עצמם בפעילות זו בהליך פלילי ובענישה מחמירה ביותר. נמשיך לפעול לאיתור וסיכול פעולות ריגול וטרור ונמצה את הדין עם כל המעורבים".