שורדי השבי אגם ברגר ועמרי מירן השתתפו בטקס מצעד החיים שהתקיים על חורבות מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו בפולין. ברגר ומירן והדליקו משואה יחד עם הרב שמואל סלוטקי שאיבד את שני בניו נועם וישי סלוטקי בשבעה באוקטובר ושורדת השואה איירין ששר.

"בחרתי בדרך האמונה", אמרה ברגר, "האמונה שלי שנשאה אותי לאורך ימי הפחד וחוסר הוודאות בשבי. נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל חי וקיים".

עמרי מירן המשיך ואמר: "נחטפתי מביתי בקיבוץ נחל עוז והוחזקתי בשבי במשך 738 ימים. אני מדליק את הלפיד הזה לזכר היהודים שנרצחו בשואה ולזכר יותר מ־1,400 גברים, נשים וילדים שנשחטו בידי טרוריסטים איסלאמיים בשבעה באוקטובר. יהי זכרם ברוך לעולם ועד, אמן".

הרב שמואל סלוטקי הוסיף :"כרב בשירות המילואים של צבא ההגנה לישראל, המלווה את משלחת צה"ל למצעד החיים, אני מדליק את הלפיד הזה כאב המתאבל על בניו וכנין למשפחה גדולה שנספתה באדמה הזאת ובמקום הזה. אני יודע שאתם מצטרפים אליי בתפילה לשלומם של כל חיילי צבא ההגנה לישראל ולהצלחת הפעולה הצבאית".