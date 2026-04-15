מתחקיר ראשוני שערך צה"ל על התקרית שאירעה אתמול (שלישי) בדרום לבנון, עולה כי מפקד גדוד 52 של חטיבה 401 נפצע ככל הנראה כתוצאה מנתז פגז שנורה על ידי כוחותינו.

האירוע התרחש בעיצומו של מרדף מבצעי אחרי חוליית מחבלים בשטח מורכב בדרום לבנון.

במהלך הפעילות הקרקעית, ירו כוחות צה"ל פגז לעבר נקודה חשודה. מהתחקיר עולה כי רסיס או נתז מהירי פגע במפקד הגדוד ששהה בסמוך.

הקצין קיבל טיפול ראשוני בשטח ופונה בהמשך באמצעות מסוק לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. משפחתו עודכנה במצבו.

פציעתו של המג"ד הנוכחי מעוררת תחושות קשות בחטיבת השריון, שכן מדובר במפקד השלישי ברציפות של גדוד 52 שנפצע מאז תחילת הלחימה ב"חרבות ברזל".

סא"ל דניאל אלה, שפיקד על הגדוד עם פרוץ המלחמה, נפצע באורח בינוני במהלך קרבות עזים ברפיח ביולי 2024.

סא"ל יהודה שלו, שהחליף את אלה בתפקיד, נפצע באורח קשה ושלושה חודשים בלבד לאחר מכן ועבר תהליך שיקום ארוך ומורכב.