סערה ציבורית פרצה ביממה האחרונה בעקבות דברים שנאמרו באולפן חדשות 12 במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

ארגון "יד לאחים" שיגר מכתב מחאה חריף למנכ"ל חברת החדשות, אבי וייס, בדרישה להסתייגות פומבית והתנצלות על דבריו של כתב "מאקו" שי לוי, שתיאר את התבוללות משפחתו בגרמניה כניצחון על הנאצים.

במהלך משדר שיתף לוי בסיפורו של סבו, ניצול שואה מפולין. לוי סיפר כי אחד מבניו של הסבא עבר להתגורר בגרמניה, התחתן עם גרמנייה נוצרייה והקים שם משפחה. "אני מסתכל על זה כניצחון של החיים בסופו של דבר", אמר לוי באולפן, "כניצחון של העוצמה, של הרוח, של העם הזה".

הצגת נישואי התערובת כהישג לאומי עוררה זעם רב בארגון יד לאחים, הפועל נגד התבוללות ומיסיון. במכתבם למנכ"ל אבי וייס, כתבו נציגי הארגון: "אנו פונים אליך לא בשם עצמנו, אנו פונים בשם שישה מיליון יהודים, שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה לאורכה ולרוחבה, אך ורק כי הם יהודים".

בארגון דחו בתוקף את הגדרת המקרה כ"ניצחון": "הצגת התבוללות כניצחון, בערוץ מרכזי בישראל, דווקא ביום זה, הינה פגיעה בנספים, בניצולים, בכל העם וביום המיוחד הזה. נישואי תערובת והתבוללות בגרמניה אינם 'ניצחון על השואה' - הם השלמת המלאכה בדרכים אחרות. הצורר הנאצי ביקש להכחיד את העם היהודי פיזית. ההתבוללות גורמת למחיקת ולקטיעת השושלת ולכך שדור ההמשך של אותם ניצולי שואה אינו חלק מהעם היהודי יותר. העובדה שזרעם של ניצולי השואה שב לאדמת גרמניה, מתבולל ונטמע בעם הגרמני הנוצרי, איננה ניצחון החיים - אלא סופה הטרגי של שרשרת הדורות היהודית".

הארגון קרא למערכת חדשות 12 לגלות אחריות ציבורית ולהבהיר כי עמדת המערכת אינה מזוהה עם הדברים. "אנו מצפים לתגובה רשמית מצד חדשות 12, שתבהיר את עמדת המערכת ותחדד את גבולות השיח הציבורי סביב סוגיות רגישות מעין אלו".