חידון הציונות לשנת תשפ"ו-2026, הנערך על ידי המועצה הציונית בישראל מבית ההסתדרות הציונית העולמית, משרד התרבות והספורט וקק"ל, מגיע לשלב הגמר.

החידון, ששלביו המוקדמים התקיימו תוך כדי המלחמה בלמעלה מ-60 יישובים בכל רחבי הארץ, עבר לשלב המחוזי במספר מוקדים ברחבי הארץ, שבו התחרו קבוצות בין-דוריות, המכילות בני נוער ומבוגרים יחד. שיא התחרות - הגמר הארצי שיתקיים ביום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל וישודר בקשת 12.

בתחרות משתתפים 39 מתמודדים ב-10 קבוצות המכילות מורים ותלמידים או משפחות, שזכו בשלבים המוקדמים. שתיים מהקבוצות מוקדשות לאוכלוסיות שיזכו להוקרה מיוחדת בתחרות.

הקבוצה הראשונה מייצגת את ארגון "העוגן למשפחות המילואים", בה חברים בני משפחת קינן עם שתי דורות של אנשי מילואים - הסב רמי קינן, שהפיל 2 מטוסי אויב כאיש נ"מ במלחמת יום הכיפורים, בנו ייטב, מורה לחקלאות, שלחם מאז 7/10 בעזה ובלבנון, רעות קינן, אשת מילואימניק ומנהלת יישוב מטעם העמותה, המסייעת למשפחות אנשי המילואים, ובנם בן ה-14 איתמר. הקבוצה השנייה מייצגת את העדה הדרוזית וחברים בה אנשי העמותה לזכר רס"מ זידאן סייף ז"ל, שוטר בן העדה שנפל בפיגוע בבית כנסת בשכונת הר-נוף בירושלים ב-2014.

חידון הציונות נערך זו השנה ה-13, בין בני נוער וקבוצות מכל קצוות הארץ וגווניה. השנה יתמקד החידון בסיפורי גבורה ותקווה ישראלית, הרגעים, הציטוטים והאירועים המכוננים בזמן מלחמות "עם כלביא" ו"חרבות ברזל" וכן נושאים נוספים בתחומי האקטואליה, התרבות וההיסטוריה הציונית, כגון: 50 שנה לנאומו של חיים הרצוג בעקבות החלטת האו"ם "ציונות = גזענות", 70 שנה למבצע קדש, 50 שנה למבצע יהונתן, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, 20 שנה לפטירתה של מלכת הזמר העברי שושנה דמארי, הוקרה ליצירתו של חתן פרס ישראל יוסי בנאי, הישגי הספורט הישראלי השנה לרבות ליגת ה NBA-ומסגרות מובילות נוספות, 50 שנה לסרט "גבעת חלפון אינה עונה" ועוד.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר: "חידון הציונות הוא ביטוי לערכים שמחברים בין עבר, הווה והעתיד של מדינת ישראל. במיוחד בתקופה מורכבת זו, חשוב להמשיך לטפח את הידע, תחושת השייכות, והגאווה הלאומית בקרב הדור הצעיר והמבוגר כאחד. אני מברך את כל המשתתפות והמשתתפים על ההשקעה והאהבה למדינה, ומזמין את כלל אזרחי ישראל לקחת חלק ולצפות בגמר ביום העצמאות".

יגאל ברנד, מנכ"ל המועצה הציונית בישראל: "חידון הציונות הוא דרך לחבר בין כל הדורות שחיים כאן, אלו שהיו כאן ברגעי שיא משמחים ועצובים, ואלו שנמצאים כאן עכשיו, בשנים האחרונות, שגם בהן ההיסטוריה מתהווה לנגד עינינו בצורה שלא תיאמן, ומוכיחה את חשיבות המשך הסיפור הישראלי-ציוני לדור הצעיר. ביום העצמאות אני מזמין את הציבור לצפות ולעודד מהבית את המתמודדים ולהתחבר לערכים המשותפים של כולנו".