סא"ל דניאל אלה, מפקדו של גדוד 52 בתחילת המערכה ברצועת עזה, חוזר לפקד על היחידה.

המינוי מגיע יממה לאחר שסא"ל א', מפקד הגדוד, נפצע באורח קשה במהלך קרבות בדרום לבנון ככל הנראה מנתז פגז במהלך מרדף אחר מחבלים.

סא"ל אלה כיהן כמפקד הגדוד עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" והוביל אותו בקרבות עזים, עד שנפצע באורח בינוני במהלך הלחימה ברפיח ביולי 2024.

לפני שפונה לקח את הקשר, שוחח עם לוחמיו, והעביר להם מסר של חיזוק. "תפרקו אותם", אמר סא"ל אלה, "אני הולך לבית החולים וחוזר".

סא"ל יהודה שלו, שהחליף את אלה בתפקיד, נפצע באורח קשה שלושה חודשים בלבד לאחר מכן ועבר תהליך שיקום ארוך ומורכב.

כעת, לאחר שאלה השתקם, הוא חוזר לפקד על הגדוד בתקופה המאתגרת עם פציעתו של סא"ל א'.