האור חזר ליישוב שא-נור רועי חדי

רגע היסטורי וסמלי נרשם בצפון השומרון, כאשר היישוב שא-נור חובר מחדש לרשת החשמל הארצית.

המאורע לווה בסגירת מעגל אנושית יוצאת דופן, שחיברה בין כאב הגירוש בשנת 2005 לבין תנופת הבנייה המחודשת של שנת 2026.

שורשי האירוע המיוחד נטועים בסיור תכנון שנערך לפני מספר חודשים. במהלך הסיור, ניגשו שני עובדי שטח ותיקים של חברת החשמל, שי מלניק ואמיר אלייקים, אל ראש מועצת שומרון יוסי דגן ואל מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר.

השניים שיתפו כי הם היו אלו שנאלצו, במסגרת תפקידם לפני כמעט שני עשורים, להוריד את השאלטר ולנתק את שא-נור מחשמל מיד לאחר הגירוש.

יוסי דגן, שהוא עצמו נמנה עם מגורשי שא-נור, התרגש מהווידוי, חיבק את העובדים והבטיח להם חגיגית: "ביום שבו שא-נור תחובר מחדש לרשת החשמל - אתם תרימו איתי את השאלטר". לאחרונה, ההבטחה הזו הפכה למציאות.

במעמד הרמת השאלטר המחודשת, אמר דגן: "אנחנו זוכים ביחד לתקן את ההיסטוריה שם עם ישראל, מאיר שפיגלר ואני הבטחנו לכם שאתם תהיו אלה שידליקו את האור בשא-נור, וזכינו לעמוד בהבטחה הזו ולעשות זאת יחד. אין מרגש יותר מכך שאתם זוכים לעשות זאת במו ידיכם. מי שהוריד את השלטר בכאב ובדמעות, הרים אותו עכשיו בשמחה ובתקווה גדולה. אנחנו ממשיכים לתקן את פשע הגירוש, לבנות וליישב מחדש את צפון השומרון. האור חזר לשא-נור".

הוא הודה "לשר בצלאל סמוטריץ', לשר ישראל כ"ץ, לשר אלי כהן, למנכ"ל חברת חשמל מאיר שפיגלר, לראש המנהל האזרחי, לסגן ראש המנהל האזרחי, לקמ"ט חברת חשמל ולמנהלת ההתיישבות. לזאב חבר (זמביש) ולכל תנועת אמנה".

שפיגלר בירך על החיבור ואמר: "נדאג לאפשר להאיר כל נקודה ויישוב שהממשלה תאשר. אור שווה ביטחון, פריחה, פיתוח, צמיחה ושגשוג של ההתיישבות באשר היא. החשמל הוא מוצר קיומי ואנחנו נפעל לספק אותו באופן שוטף ואיכותי".

העובדים, שי ואמיר, שזכו לתקן את הפעולה שביצעו לפני עשרים שנה, סיכמו בהתרגשות: "חברת חשמל היא חברה לאומית שמבצעת החלטות ממשלה. אנחנו שמחים שנפלה בחלקנו הזכות להיות אלו שגם מחזירים את החשמל לשא-נור, התרגשות גדולה!".