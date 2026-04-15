פיגוע דקירה סוכל הבוקר (רביעי) במרחב חוות עמק דורון, סמוך ליישוב רבבה שבחטיבת אפרים.

הודות לתושייתו של אזרח חמוש שהיה במקום, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש ועם חיסולו של המחבל.

מתחקור ראשוני של האירוע עולה כי המחבל הגיע לנקודה בה שהו מספר אזרחים ישראלים והחל לדבר איתם בערבית. הנוכחים, שחשו בסכנה, ביקשו מהמחבל להתרחק מהמקום.

הפלסטיני לא נענה לבקשות האזרחים, ובשלב מסוים שלף סכין במטרה לבצע פיגוע דקירה.

אחד האזרחים ששהה במקום הגיב במהירות, שלף את נשקו האישי וביצע ירי לעבר המחבל. המחבל נפגע מהירי וחוסל במקום.

דובר צה"ל אישר את פרטי האירוע ומסר: "כוחות צה"ל קפצו לפני זמן קצר למרחב סמוך לרבבה שבחטיבת אפרים בעקבות דיווח על מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה בנקודה. המחבל נוטרל, אין נפגעים".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן שוחח עם ראם ניר צבי, בעל החווה בה אירע ניסיון הפיגוע וכן עם מח"ט אפרים אל"מ פאיז פארס, שיבח את ערנות האזרחים שפעלו בנחישות.

דגן הוסיף: "אני מבקש למסור חיזוק וחיבוק ללוחמי צה"ל, ולמתיישבי החוות החלוצים. מדינת ישראל עומדת מול אויב ברברי ורצחני. אנחנו נחושים ותשובתנו ברורה. התקפיות מבצעית, חיזוק הביטחון ובניין הארץ. בשלושת אלו ננצח. ההתיישבות בשומרון חזקה, עם ישראל חזק, אנחנו נחושים וננצח ביחד".