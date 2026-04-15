הפנטגון משגר בימים אלו אלפי חיילים נוספים וכוח אש מאסיבי למזרח התיכון.

על פי דיווח נרחב ב"וושינגטון פוסט", המהלך נועד להפעיל לחץ מקסימלי על המשטר בטהרן כדי לאלצו לחתום על הסכם גרעין חדש ולוותר על שאיפותיו האזוריות, בעוד הממשל האמריקני נערך לאפשרות שהפסקת האש השברירית לא תחזיק מעמד.

עיבוי הכוחות כולל כ-6,000 חיילים על סיפונה של נושאת המטוסים USS George H.W. Bush וספינות המלחמה המלוות אותה. בנוסף, כ-4,200 לוחמי מארינס מיחידת המשלוח ה-11 צפויים להגיע לאזור לקראת סוף החודש.

עם הגעת הכוחות, יעמדו לרשות הפיקוד המרכזי של ארה"ב (CENTCOM) שלוש נושאות מטוסים במרחב המזרח התיכון - "בוש", "אברהם לינקולן" וה"ג'רלד פורד" - עובדה המעניקה למפקדים מאות מטוסי קרב ומגוון רחב של אפשרויות תקיפה.

התגבור צפוי להצטרף לכ-50 אלף חיילים אמריקאים שכבר פועלים באזור.

הנשיא דונלד טראמפ הכריז ביום ראשון על מצור ימי מוחלט על נמלי איראן, בניסיון לחנוק את הכלכלה המקומית ולאלץ את טהרן לפתוח מחדש את מצר הורמוז. בפוסט חריף ברשתות החברתיות הזהיר טראמפ: "כל ספינה שתתקרב למצור שלנו - תושמד באופן מיידי. זה יהיה מהיר ואכזרי".

גורמי ביטחון מסרו כי בשטח כבר פועלות צוותי פשיטה של ה-Navy SEALs והמארינס, המאומנים להשתלט על כלי שיט חשודים. ב-24 השעות הראשונות למבצע כבר נעצרו שש ספינות סוחר והוחזרו לנמלים באיראן ללא תקריות חריגות.

הפסקת האש הנוכחית צפויה לפקוע ב-22 באפריל, תאריך שהופך לנקודת הכרעה קריטית שתקבע אם המזרח התיכון בדרך להסכם היסטורי או למלחמה רחבת היקף.