המועצה האזורית גוש עציון מציינת בימים אלו רגע היסטורי בתולדותיה עם חציית רף ה-30,000 תושבים.

הנתונים החדשים משקפים תנופת התפתחות יוצאת דופן במרחב, כאשר בשנה האחרונה בלבד הצטרפו לגוש 931 תושבים חדשים - קצב גידול מרשים של כ-3.6% בשנה אחת.

הצמיחה הדמוגרפית ניכרת בכל רחבי המועצה, אך בולטת במיוחד בשני יישובים: ביישוב נוקדים גדלה האוכלוסייה מ-3,422 תושבים בשנת 2024 ל-3,666 בשנת 2025, תוספת של 244 תושבים וגידול של כ-7.1%. במיצד נרשם גידול של כ-8.5%, מ-1,464 ל-1,588 תושבים.

גם מערכת החינוך משקפת את המגמה הצעירה. בבתי הספר היסודיים והתיכוניים במועצה לומדים כיום 6,706 תלמידים, נתון המעיד על כך שהצמיחה מבוססת ברובה על משפחות צעירות המגיעות להשתקע באזור לטווח ארוך.

המגמה רחוקה מלהיעצר. נכון להיום, מצויות 1,048 יחידות דיור בשלבי בנייה ואכלוס מתקדמים ברחבי הגוש.

על פי תוכניות המועצה, יחידות אלו צפויות להתאכלס במלואן עד שנת 2027, מה שיביא את המועצה האזורית לגודל של כ-35,000 תושבים בתוך פחות משנתיים.

ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, התייחס בהתרגשות לנתונים: "חציית רף ה-30,000 תושבים היא הרבה יותר מנתון דמוגרפי. זהו ביטוי לאחיזה עמוקה ומתמשכת במקום שהוא חלק בלתי נפרד מסיפור ההתיישבות, הזהות והעתיד של מדינת ישראל".

רוזנטל הוסיף כי "מאחורי המספרים עומדת מציאות של בנייה מתמשכת, קליטת משפחות והתרחבות קהילתית רחבה. מה שעליו חלמו גיבורי גוש עציון ונלחמו במסירות ובאומץ, ממשיך היום להתגשם בחיים של קהילה, משפחות ודור צעיר שצומח כאן. גוש עציון ממשיך להתפתח כאחד מהרשויות הכי צומחות בארץ, מתוך נאמנות לעבר ואחריות ברורה לעתיד. עובדים קשה מאוד כדי להבטיח את הצמיחה שלנו".