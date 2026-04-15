הזמר והיוצר הראל מויאל מפרסם את השיר "חי באנשים", שנכתב לזכרו של רס"ם (במיל') דניאל אלוש ז"ל, לוחם ומפקד ביחידת יחידת החילוץ 669 של חיל האוויר, שנפל ב־11 בספטמבר 2024 בהתרסקות מסוק במהלך משימת חילוץ בדרום רצועת עזה.

דניאל ז"ל, גם לאחר שהשתחרר משירות חובה, בחר לחזור ולהתנדב ליחידתו מתוך תחושת שליחות עמוקה, אהבת אדם ורצון להציל חיים.

רס"ם (במיל') דניאל אלוש ז"ל צילום: באדיבות המצלם

הביצוע הוקלט במיוחד עבור יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ומקבל משמעות עמוקה ומטלטלת בתוך ההקשר הלאומי והאישי כאחד.

השיר נכתב על ידי שחר הדר והולחן על ידי אלנתן שלום, ומביא ביטוי עדין, חודר ורגשי לסיפורו של דניאל - כאדם, כלוחם וכמפקד.

הראל מויאל נענה לבקשתה של המשפחה להנציח את דניאל מתוך חיבור אישי עמוק. בצוות ההפקה אומר ש"כמי ששירת שנים כלוחם ומפקד בצה"ל, מויאל מביא לשיר הבנה אמיתית על עולם הערכים, האחריות והאחווה, והופך את הביצוע לא רק למוזיקלי, אלא למסע רגשי ומסר אישי שמעביר את רוחו ומורשתו של דניאל".

הראל מויאל הוסיף ואמר: "דניאל אלוש ז"ל היה לוחם אמיץ ואדם עם לב ענק. דרך השיר 'חי באנשים' אני מקווה שהזיכרון שלו יישאר חי, וכל מי שמאזין יוכל להרגיש את האור והאהבה שהוא הפיץ סביבו. זו זכות גדולה עבורי לבצע את השיר הזה ולהיות חלק מהנצחתו, להביא את סיפורו ולגעת בלבבות דרך המוזיקה".