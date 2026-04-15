המוזיקאי דניאל וייס, שאיבד את הוריו בטבח בקיבוץ בארי, מפרסם היום (רביעי) סינגל חדש בשם "העם הנבחר".

השיר נכתב מתוך חוויה אישית של אובדן והתמודדות עם מציאות מורכבת, לצד תחושת ריחוק ממערכות גדולות.

לדבריו, היצירה נולדה מתוך צורך לקחת אחריות אישית ולחפש חיבור אמיתי, תוך הקשבה לקול הפנימי. השיר מבטא תהליך אישי שבו מתעוררת שאלת הזהות, לצד ניסיון להבין את מקומו של האדם בתוך החברה והמציאות סביבו.

הטקסט של השיר משלב בין זיכרון היסטורי לבין חוויות עכשוויות, ומעלה שאלות על המשמעות של המושג "העם הנבחר".

וייס, שחווה את האובדן האישי הקשה ביותר, מתייחס גם לסוגיית הנקמה וההנהגה: "ועוד ננצח נשבור ת'אויב / ההוא שלקח לי ירגיש ת'כאב / אז אחרי שחטפנו הכל כבר מותר / הנהגה שכזאת זה העם שבחר"

באמצעות השיר, מבקש וייס לעודד התבוננות פנימית ולהציע מבט חדש על מציאות רוויית אתגרים. המסר המרכזי ביצירה הוא קריאה לחיבור, לאחדות ולבחירה בדרך משותפת, גם על רקע מחלוקות ומורכבות.