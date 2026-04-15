סמוטריץ בחיי עולם חזקי ברוך

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף היום (רביעי) בכנס "חיי עולם" את התנהלות הליך בחירת רב העיר בגבעת שמואל, וקרא לראש העיר יוסי ברודני לחדול מעיכובים במינוי נציגי העירייה לגוף הבוחר.

בדבריו אמר סמוטריץ': "יוסי ברודני, אל תתקע את התהליך, מנה את נציגי העירייה לגוף הבוחר כדי שנוכל לקדם בחירת רב ציוני-דתי לגבעת שמואל".

לדברי שר האוצר, העיכוב במינוי נציגי הרשות המקומית מונע את השלמת הרכב הגוף הבוחר - שלב הכרחי לקיום הבחירות לרב העיר.

סמוטריץ' הדגיש כי מדובר במהלך בעל חשיבות ציבורית ורוחנית עבור תושבי העיר, וקרא לפעול בהקדם כדי לאפשר את קידום ההליך.